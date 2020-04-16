Должны не будем: коммунальщикам запретят договоры с коллекторами

Управляющим компаниям и ТСЖ уже в этом году могут запретить заключать договоры с коллекторами на выбивание долгов граждан. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект будет рассмотрен в мае. Его готовы поддержать профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, все фракции, а также Совет Федерации, где считают документ еще одной мерой поддержки населения в условиях COVID-19. Сами управляющие компании выступают категорически против этой инициативы, прогнозируя рост долгов населения с 30 до 60%.

Закрыть лазейку

Как рассказал «Известиям» один из авторов законопроекта, первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев, поправки в ст. 155 Жилищного кодекса, запрещающие управляющим компаниям (УК), ТСЖ и жилищным кооперативам заключать договоры с коллекторами, могут вступить в силу уже в этом году и будут актуальными в том числе в период после пандемии COVID-19. Документ уже внесен в Госдуму и ждет первого чтения.

— Ранее мы приняли закон, который запрещает напрямую передавать долги по ЖКХ коллекторам. Но некоторые УК нашли в нем лазейку, которой стало заключение агентских договоров. Они позволяют обойти установленный запрет , — пояснил «Известиям» парламентарий.

Новый документ устанавливает прямой запрет на заключение договоров, направленных на возврат просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, или наделение коллекторов соответствующими полномочиями через доверенность. Также в законопроекте предлагается закрепить норму, по которой, в случае появления в доме новой УК и изменения договора с собственниками, владельцам жилья будут гарантированы все ранее установленные права.

жкх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как подчеркнул Андрей Исаев, сегодня сплошь и рядом коллекторы прибегают к самым жёстким способам выбивания долгов, хотя деньги вполне могут быть взысканы через судебных приставов.

— Законопроект уже получил положительные отзывы. Поэтому мы надеемся, что он будет в ближайшее время принят, — пояснил парламентарий.

Глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская подтвердила «Известиям», что документ будет поддержан.

— Действительно, в прошлом году мы прекратили всё это коллекторское безобразие. Но они нашли новый способ продолжать свою деятельность. Законопроектом эта дыра закрывается , — пояснила она.

Во всех оппозиционных фракциях инициативу также поддержали.

— Траты на ЖКХ составляют значительную часть в бюджете граждан, а доходы в условиях пандемии COVID-19 сократились. Было бы неправильно отправлять к таким людям коллекторов. Поэтому, думаю, мы проголосуем за, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов также допустил, что партия может поддержать инициативу.

— Службы по выбиванию долгов вообще нужно убрать как паразитические. В СССР никаких коллекторов не было, всё без них решали, — пояснил «Известиям» коммунист.

жкх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Солидарен с этой точкой зрения и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

— Это правильный законопроект. Наша партия вообще предлагает запретить коллекторов. Они близко не должны подходить к управляющим компаниям и мучить граждан, выбивая у них долги. Особенно сегодня, когда жизнь ухудшается, а граждане не виноваты, что остались без работы или стали получать маленькие зарплаты, — сообщил «Известиям» парламентарий.

В Совете Федерации также называют инициативу правильной.

— Думаю, что мы поддержим этот законопроект в силу нашего отношения к коллекторам. В сегодняшних условиях лишний раз раздражать людей союзом коллекторов и УК не стоит , — заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Если не коллекторы, то кто

А вот сами УК возражают против запрета заключать договоры с коллекторами.

— Я категорически против этого законопроекта. Во-первых, слово «коллектор» не надо отожествлять со словом «выбивать» и бандитскими организациями, которые занимаются микрозаймами . Микрозаем — сам по себе афера, и люди должны понимать, что это закончится плохо, — заявила «Известиям» исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

По ее словам, коллекторы в коммунальной сфере работают по-другому. Они объединены в специальные ассоциации и действуют по правилам и стандартам. Это совсем не то, что показывают иногда россиянам — угрозы и поджигание домов.

— Таких случаев никогда не бывает в нашей сфере. Они просто подрядные организации, такие же, как те, кто обслуживает работу лифтов или уборку мусора. Коллекторов нанимают для взыскания долгов, и это абсолютно нормально. В противном случае УК должна создавать и содержать огромный юридический отдел, а это нереально, — пояснила Вера Москвина.

Она отметила, что сейчас задолженность населения достигает 30% платежей, если законопроект примут, она возрастет до 60%.

жкх Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Это мнение разделяет директор управляющей компании «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» Сергей Септаров.

— Этот законопроект усугубит ситуацию по взысканию задолженности. Самой управляющей компании взять на себя эти функции невозможно, так как для этого нужны хорошие штатные юристы, которые не будут работать за 15–16 тыс. рублей. Поэтому нам дешевле эти долги продавать , — пояснил эксперт.

По его словам, если коллекторов уберут из этой сферы, государству нужно создать юридические медиаторские организации, которые будут решать такие проблемы. Например, в Волгограде такой центр есть и он успешно работает в этом направлении.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает, что в нынешней неблагоприятной экономической ситуации, когда нужны новые меры поддержки населения, мнение депутатов перевесит критику УК. По его словам, многие граждане сегодня остались без работы. Поэтому законопроект вполне уместен и своевременен, отметил эксперт.

Ранее «Известия» писали, что 70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В первую очередь долги за ЖКУ увеличатся даже не по причине снижения доходов граждан, а из-за путаницы, связанной с временной приостановкой штрафов за неуплату, поясняли эксперты. Люди неверно поняли посыл об отмене пеней за ЖКУ в период самоизоляции. Они подумали, что им разрешили совсем не платить, хотя это не так. Отменены только взносы за капремонт — и то лишь в нескольких регионах.