Взыскательный отход: коллекторы простят часть долгов удаленно

Коллекторам в условиях пандемии коронавируса рекомендовали перейти на бесконтактное взаимодействие с гражданами, чтобы снизить риск заражения . Должникам предоставят кредитные каникулы, снизят ежемесячные платежи до приемлемого уровня и простят часть долга. Это следует из письма Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), разосланного ее участникам (есть в распоряжении «Известий»). Эксперты считают меры полезными для тех, чьи долги находятся у легальных компаний, однако они не окажут никакого влияния на действия «черных коллекторов».

Экстренные меры

Коллекторские агентства, которые покупают проблемные долги у банков, должны будут соблюдать объявленные президентом принципы. В письме СРО НАПКА им рекомендуется при работе с должниками придерживаться индивидуального подхода и использовать все доступные методы поддержки гражданина: предоставлять кредитные каникулы, снижать ежемесячный платеж до приемлемого уровня, прощать часть долга.

Снижение размера ежемесячного платежа до комфортного уровня будет происходить после обсуждения с должником и анализа обстоятельств, в которых он оказался , пояснил генеральный директор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков. То же касается прощения части задолженности. По его словам, размер отпущенного долга будет определяться после изучения финансового состояния клиента и его семейного бюджета. При этом взыскателям, которые осуществляют личные встречи с должниками, рекомендуют перейти на бесконтактное взаимодействие с ними и свести к минимуму возможность заражения коронавирусом.

Взыскательный отход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Различные формы реструктуризации долга входят в обычные бизнес-процессы коллекторов, рассказал «Известиям» президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Поскольку не придется перестраиваться под новые обстоятельства, взыскатели смогут оперативно оказать помощь тем, кто в ней нуждается, добавил он.

— Кризис на фоне коронавируса — это не повод не платить по долгам, рассчитывая, что их полностью простят. Рекомендации будут применяться по отношению к тем, кто действительно оказался в сложной ситуации и нуждается в поддержке , — считает глава коллекторского СРО.

По его словам, должникам, которые смогут документально подтвердить ухудшение финансового положения, будет проще воспользоваться поддержкой. По опыту предыдущих кризисов, доля таких среди всех заявивших о наличии проблем — 5–10% , добавил он.

В НАПКА входят компании, занимающие по объему взыскания долгов 90% рынка. Повлиять на действия остальных 10% там не могут. При этом коллекторы обязательно должны присутствовать в реестре ФССП.

Агенты

Работающие по агентскому договору (когда долги остаются на балансе банков, а взыскатели выполняют роль представителей-переговорщиков) с кредитной организацией коллекторы не могут принимать решение о продолжении или прекращении возврата просроченной задолженности , говорится в письме СРО «НАПКА». Поэтому таким взыскателям рекомендуется доводить до банков полученную от должника информацию о снижении его доходов из-за болезни, потери работы или банкротства работодателя в связи с пандемией.

— Мы работаем по агентской схеме, поэтому всецело зависим от политики банков. Все случаи будут рассматриваться отдельно с уведомлением кредитора, — пояснил генеральный директор коллекторского агентства «МБА Финансы» Фёдор Вахата.

Взыскательный отход Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

«Известия» спросили крупные банки, как изменится их работа с коллекторами в связи с пандемией коронавируса. По словам директора департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерины Алиевой, продолжается полноценное взаимодействие в дистанционном формате. В Промсвязьбанке заявили, что схема работы с коллекторскими агентствами не изменится. Однако потребуется изменение банковских процессов, чтобы договоры с клиентами, которые получат кредитные каникулы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, не поступали автоматически в работу агентам.

Удаленное взыскание

В ФССП письмо СРО «НАПКА» не поступало, говорится в ответе пресс-службы ведомства. Там уточнили, что 19 марта рассылали свое уведомление руководителям входящих в госреестр коллекторов с рекомендацией максимально сократить личные встречи с должниками. В настоящее время Федеральная служба судебных приставов согласовывает меры, направленные на защиту прав пострадавших от пандемии граждан и организаций.

В первую очередь коллекторы заботятся о том, чтобы должники продолжали платить в условиях предпринятых властями мер против коронавируса, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. Речь идет о моратории на банкротства, закрытии судов для несрочных дел и так далее. При этом на работающих вне правового поля «черных» кредиторов и коллекторов никакие правила не распространяются . Ранее «Известия» сообщали о рекордном росте количества жалоб на нелегальных взыскателей в 2019 году.

Взыскательный отход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Наша основная задача в условиях кризиса — это сохранить лояльность и доверие клиентов, — утверждает Антон Дмитраков из «ЭОС». По этой причине агентство готово идти навстречу гражданам в сложных жизненных обстоятельствах.

В ЦБ сообщили, что в 2019 году было выявлено 1845 нелегальных кредиторов и «черных» взыскателей, но там не пояснили, будут ли приниматься дополнительные меры поддержки для коллекторов, работающих с банками по агентским схемам.