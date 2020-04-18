Путин поручил правительству ежедневно прогнозировать число заболевших коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны формировать краткосрочный прогноз числа граждан, которые могут заболеть коронавирусом, и представлять соответствующий доклад ежедневно. Об этом в субботу, 18 апреля, говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Доклад — ежедневно», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о предотвращении взрывного роста заболеваемости коронавирусом в городе. Он добавил, что эффект «сглаживания» на данном этапе достигнут, и назвал это скромной, но очень важной победой.

Накануне, 17 апреля, глава государства поставил задачу достичь стопроцентной готовности к распространению коронавируса в каждом регионе. По его словам, даже если все создаваемые резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть, чтобы ответить на любой вызов.

На сегодняшний день в России зарегистрировали 36 793 пациента с коронавирусом, из них 313 умерли, 3 057 выздоровели.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.