Путин поручил губернаторам Коми и Владимирской области отчитаться по коронавирусу

Во Владимирской области и Республике Коми складывается сложная ситуация с коронавирусом. Губернаторы этих регионов должны отчитаться. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах.

По словам главы государства, во Владимирской области «есть вопросы с организацией медпомощи».

«С опасным очагом эпидемии столкнулась Республика Коми, прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более что новый руководитель региона Владимир Викторович Уйба хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)», — также заявил он.

Путин отметил, что проблема распространения инфекции касается не только Москвы, но и каждого региона.

«Хочу еще раз подчеркнуть, Москва столкнулась первой, как я сказал, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом!» — указал он.

Президент поставил задачу достичь стопроцентной готовности в каждом регионе. По его словам, даже если все создаваемые резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть, чтобы ответить на любой вызов.

«Береженого Бог бережет», — заключил Путин.

2 апреля президент принял отставку главы Республики Коми Сергея Гапликова. Врио губернатора был назначен Уйба.

На сегодняшний день, во Владимирской области зарегистрировано 183 случая заражения и пять смертей. В Коми 455 зараженных и три умерших. Всего в России выявлено 32 008 пациентов с коронавирусом, 273 из них умерли, 2590 вылечились.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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