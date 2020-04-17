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Путин заявил о большом объеме работы в регионах для борьбы с коронавирусом

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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По всей стране нужно сделать еще очень многое для борьбы с коронавирусом. Об этом на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в РФ 17 апреля заявил президент России Владимир Путин.

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«Сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны и нужно отмечать эти события», — сказал он.

Президент подчеркнул, что работа по развертыванию дополнительных коек должна быть завершена к 28 апреля. Он напомнил, что была поставлена задача развернуть дополнительные 95 тыс. коек и отметил, что на данный момент эта работа выполнена на 72%, по состоянию на 16 апреля.

«До установленного срока осталось менее двух недель, поэтому прошу максимально нарастить темп», — сказал Путин.

Также глава государства поручил за сегодняшний день доложить проблемах в работе по развертыванию коечного фонда, закупке оборудования, перенастройке функционирования больниц и инфекционных отделений, а также, что делается для их оперативного решения.

Ранее, 8 апреля, Путин поручил составить график перевода коечного фонда федеральных медучреждений под нужды регионов.

Он напомнил, что регионам уже направлено более 33 млрд рублей на развертывание дополнительных, полностью оснащенных коек в больницах и инфекционных отделениях. Еще около 13 млрд рублей выделено на закупку медицинской техники, в том числе аппаратов ИВЛ, реанимобилей и машин скорой помощи. Техника начнет поступать в регионы уже в текущем месяце.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

В России, по данным оперштаба на пятницу, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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