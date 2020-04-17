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Коронавирусом в России за сутки заразились 4069 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За минувшие сутки в России зафиксировано 4069 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил представитель информцентра по коронавирусу.

Всего число заболевших в России составило 32 007 человек. За последние сутки выздоровело 286 человек.

16 апреля сообщалось о 3448 новых случаях заражения коронавирусом, тогда же общее число инфицированных достигло 27 938 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 17 апреля, всего в мире зарегистрировано 2,1 млн случаев заражения, скончалось более 146 тыс. человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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