В Малайзии сообщили о побирающемся из-за коронавируса россиянине

Российский турист, застрявший в Малайзии из-за распространения коронавируса, стал бродяжничать и побираться на улицах. Об этом сообщает издание New Star Times со ссылкой на полицию, опубликовавшее его фотографию 16 апреля.

На снимке видно, как мужчина в медицинской маске сидит у стены, а в руках держит табличку с надписью: «Я не могу отправиться домой, у меня нет денег, мне нужна еда». Изначально его сфотографировали местные жители и распространили фото в соцсетях.

По данным полиции, это 42-летний инженер из Москвы. Он приехал в Малайзию из Таиланда, чтобы навестить друзей в городе Куатан, но не смог вернуться домой из-за приказа об ограничении передвижения в стране (Movement Control Order, MCO). Россиянин собирался вылететь в Москву 18 марта, но его рейс отменили.

Когда полицейские нашли российского туриста, они отправили его в больницу для сдачи теста на коронавирус и сообщили об инциденте в посольство России в Куала-Лумпуре.

В марте страны начали вводить ограничения на фоне распространения коронавируса. В результате многие российские туристы оказались заблокированными в иностранных государствах и не могли вернуться на родину. Проработкой их вывоза занимается специальная рабочая группа.

Правительство России утвердило 4 апреля порядок оказания помощи соотечественникам, застрявшим за рубежом. Гражданам следует заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Если ее одобрят, помощь поступит на счет заявителя в течение 24 часов, позднее ему сообщат о дате вывозного рейса.

На содействие российским гражданам кабинет министров выделил 500 млн рублей. В день будет выплачиваться 2400 рублей на взрослого человека и 1600 рублей на ребенка до 14 лет. К 5 апреля поступило около 26 тыс. таких заявок.

По данным Минтранса на 6 апреля, в Россию с 20 марта вернулись из-за границы более 164,6 тыс. человек.

Эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, началась в декабре в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. По данным сайта Worldometer на 17 апреля, в мире инфекцией заразились более 2,1 млн человек, в Малайзии — 5182.