Правительство утвердило порядок помощи находящимся за границей россиянам

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 4 апреля.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина 4 апреля.

Помощь будет оказана лицам, у которых есть на руках обратные билеты в Россию на 16 марта — 31 мая. Именно за период с даты, указанной на билете, до даты возвращения в РФ будет оказана социальная помощь. Тем, у кого обратных билетов на указанный период нет, будет оказана помощь в соответствии с постановлением кабмина об оказании содействия гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию.

Для получения помощи необходимо заполнить специальную электронную форму, которую Минкомсвязи поручено разместить на портале госуслуг. Информация о заявителе будет направляться в МВД и МИД. Списки получивших помощь внешнеполитическое ведомство будет направлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) и ФСБ.

3 апреля сообщалось, что правительство выделило 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом.

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