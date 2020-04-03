Правительство выделило 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

Правительство России выделило МИДу 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу, 3 апреля.

«Гражданам, представившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей», — отметили в оперштабе.

Для «максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину».

Россиянам, которые находятся за границей, нужно заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, которая станет доступна с полуночи 4 апреля. На основе этих данных будет сформирован график их вывоза в Россию.

При необходимости гражданам России продлят сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом. «Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник», — отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу источники «Известий» в авиационной отрасли сообщили, что Россия собирается полностью приостановить международное авиасообщение, включая вывозные рейсы граждан страны из-за границы, с 4 апреля. Позднее эту информацию подтвердили в оперштабе.

В марте из-за ограничительных мер, которые страны вводят из-за распространения COVID-19, многие российские туристы не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

Россияне могут возвращаться из-за границы в Москву только через аэропорт Шереметьево в общем количестве не более 500 человек в сутки. В аэропорты других регионов страны — в количестве не более 200 человек в сутки. С 20 по 30 марта в Россию вернулись более 155 тыс. человек.

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