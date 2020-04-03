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Правительство выделило 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России выделило МИДу 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в пятницу, 3 апреля.

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«Гражданам, представившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей», — отметили в оперштабе.

Для «максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину».

Россиянам, которые находятся за границей, нужно заполнить специальную форму на едином портале госуслуг, которая станет доступна с полуночи 4 апреля. На основе этих данных будет сформирован график их вывоза в Россию.

При необходимости гражданам России продлят сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом. «Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник», — отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу источники «Известий» в авиационной отрасли сообщили, что Россия собирается полностью приостановить международное авиасообщение, включая вывозные рейсы граждан страны из-за границы, с 4 апреля. Позднее эту информацию подтвердили в оперштабе.

В марте из-за ограничительных мер, которые страны вводят из-за распространения COVID-19, многие российские туристы не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

Россияне могут возвращаться из-за границы в Москву только через аэропорт Шереметьево в общем количестве не более 500 человек в сутки. В аэропорты других регионов страны — в количестве не более 200 человек в сутки. С 20 по 30 марта в Россию вернулись более 155 тыс. человек.

Самая актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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