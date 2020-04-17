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Маска героя: новые кумиры времен пандемии

Как отблагодарить медиков
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: Getty Images/Emanuele Cremaschi
Настоящими героями во время пандемии стали рядовые медики, которые, рискуя собственными жизнями и не жалея сил, борются со смертельно опасным вирусом. Люди пытаются выразить им признательность и поддержать всеми способами, которые могут быть доступны в условиях самоизоляции. Так, на стене больницы имени Папы Иоанна XXIII в Бергамо появилось граффити с надписью «Всем вам ... Спасибо!». Как в других странах выражают благодарность врачам — в фотогалерее «Известий»
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: Getty Images/picture alliance/Daniel Bockwoldt
«Спасибо» из анютиных глазок на территории дома престарелых Stiftung Anscharhöhe в Гамбурге
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: REUTERS/Mike Segar
Слова благодарности медикам на тротуаре перед входом в медицинский комплекс Маунт-Синай в Нью-Йорке
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Robin Utrecht
Баннеры с выражением признательности медикам у больницы Бернховена в голландском Удене
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Благодарность врачам на Эйфелевой башне в Париже
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: Getty Images/Hindustan Times/Sunil Ghosh
Жуткую тишину в жилых кварталах индийского города Ноида в 5 часов вечера разрывают громкие аплодисменты, грохот посуды и даже звон колоколов — так местные жители выражают свое восхищение работникам скорой помощи
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: Getty Images/Dan Mullan
«Спасибо NHS» — так в небольшой приморской деревне Хоп Ков выражают свою признательность британской системе здравоохранения
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: Getty Images/Drew Angerer
Благодарность работникам здравоохранения на стене Вашингтонского кафедрального собора
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: REUTERS/Pool/Laurent Gillieron
Цветочное сердце перед госпиталем в швейцарском Пайерне
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Благодарность врачам за работу во время коронавируса
Фото: Getty Images/Europa Press/Joaquín Corchero
Врачи медицинского центра Фонда Хименеса Диаса в Мадриде благодарят горожан за поддержку
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