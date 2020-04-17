Маска героя: новые кумиры времен пандемии

Настоящими героями во время пандемии стали рядовые медики, которые, рискуя собственными жизнями и не жалея сил, борются со смертельно опасным вирусом. Люди пытаются выразить им признательность и поддержать всеми способами, которые могут быть доступны в условиях самоизоляции. Так, на стене больницы имени Папы Иоанна XXIII в Бергамо появилось граффити с надписью «Всем вам ... Спасибо!». Как в других странах выражают благодарность врачам — в фотогалерее «Известий»