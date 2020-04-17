Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

Пик заболеваемости, вызываемой коронавирусом, в России еще не пройден. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявил глава государства Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в российских регионах.

«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила эффективность от принятых в России мер по борьбе с распространением коронавируса, однако подчеркнула, что в стране в настоящее время сохраняется плавный и медленный темп прироста заболевших коронавирусом, который не превышает 20%.

Накануне Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону, но властям удается действовать на опережение. Он добавил, что нужен хороший прогноз профессионалов по ситуации с COVID-19, в том числе на ближайшие 3–10 дней.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.