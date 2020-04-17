Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили по телефону в пятницу, 17 апреля, меры, которые принимаются в России и Франции в том числе для минимизации негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Президенты отметили настрой на сохранение динамики развития двустороннего сотрудничества. Они также указали на важность установившегося контакта между главами правительств двух стран.

В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.

Помимо COVID-19 стороны обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции.

Также они затронули ряд вопросов международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта.

Ранее в этот же день в Кремле рассказали, что у российского лидера в течение дня состоится международный телефонный разговор, но с кем из зарубежных лидеров президент собирается пообщаться, не уточнили.

На виртуальном заседании заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось 10 апреля, обсуждалась в том числе ситуация с распространением коронавируса. В ходе него Россия призвала мировое сообщество отказаться от санкций против развивающихся стран, чтобы обеспечить гуманитарную помощь. Франция выступила с резолюцией о прекращении огня в период пандемии.

Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал 14 апреля проведение очного саммита постоянных членов Совбеза ООН — США, России, Франции, Китая и Великобритании. Помимо очной встречи он не исключил и проведение видеоконференции для обсуждения немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию COVID-19.

На следующий день Макрон заявил в интервью французским СМИ, что надеется на поддержку его российского коллеги инициативы о прекращении огня во время эпидемии.

В Кремле заверили в отсутствии противоречий между лидерами стран пятерки Совбеза ООН по вопросу прекращения огня в мире на фоне пандемии. Отмечалось, что помощники согласовывают позиции глав государств и после проработки Путин сформулирует свою точку зрения. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утверждал, что на нынешнем этапе в ближайшие дни телефонный разговор с Макроном, выступившим с данной инициативой, не планируется.