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Попова заявила о наличии эффекта от мер по борьбе с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эффект от принятых в России мер по борьбе с распространением коронавируса в стране наблюдается. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Однозначно могу сказать: эффект от всех мер, которые мы сегодня принимаем, сегодня есть. Растущие цифры ― совершенно объективны, и мы не боимся говорить полную правду, называть все цифры», ― цитирует ее «Интерфакс».

При этом Попова добавила, что в России в настоящее время сохраняется плавный и медленный темп прироста заболевших коронавирусом, который не превышает 20%.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице также ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. Роль пропуска играет уникальный код из 16 цифр и букв. Оформление началось 13 апреля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2590.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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