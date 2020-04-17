Попова заявила о росте числа бессимптомных пациентов с COVID-19

Число зараженных коронавирусом, у которых не проявляются симптомы инфекции, увеличивается. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 17 апреля.

«Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, составляло 10–12%, максимум 20%. За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Узнать об их заражении удалось благодаря увеличению количества проводимых тестирований, отметила глава ведомства. Как правило, у таких пациентов не наблюдается клинических проявлений коронавируса, и чтобы не заразить других, им следует оставаться дома.

Не стоит выходить на улицу и гражданам из группы риска, напомнила Попова. Глава ведомства подчеркнула, что люди старше 65 лет в значительной степени защищены от COVID-19 до тех пор, пока остаются дома. Лиц пожилого возраста среди заразившихся — порядка 15%.

На данный момент среди заболевших COVID-19 большинство — граждане младше 60 лет, 5% инфицированных составляют дети.

«Однозначно могу сказать: эффект от всех мер, которые мы сегодня принимаем, сегодня есть. Растущие цифры совершенно объективны, и мы не боимся говорить полную правду, называть все цифры», — подчеркнула она.

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, как будут проводиться тестирования на коронавирус в частных лабораториях.

По состоянию на 17 апреля в России подтвердились 32 008 случаев заболевания, из них 4070 — за последние сутки. 2590 человека вылечились. 273 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.