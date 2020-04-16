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Роспотребнадзор разъяснил порядок тестирования на коронавирус в частных лабораториях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Сдать тест на коронавирус в частной лаборатории можно только тем, гражданам, у которых нет признаков ОРВИ. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Исследования на COVID-19 в лабораториях частной формы собственности допускается проводить только лицам, не имеющих признаков инфекционного заболевания и не находящихся в прямом контакте с больным новой коронавирусной инфекцией», — передает «РИА Новости».

В случае, если тест оказывается положительным, частная лаборатория обязана в течение двух часов передать информацию об этом в региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в четверг Роспотребнадзор сообщал, что, помимо 105 лабораторий ведомства, тестирование проводится еще в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 частных лабораториях.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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