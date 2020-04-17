Ушли в онлайн: как теперь помогают людям с психическими расстройствами

Минздрав рекомендовал гражданам по возможности отложить обращение к врачу на время пандемии. Попасть к специалисту сегодня чаще всего можно только в экстренных случаях. Тысячи россиян, которые проходили амбулаторное лечение, лишились такой возможности. В их числе и люди с психическими расстройствами. Для многих из них регулярные встречи и занятия с врачом были залогом качественной жизни и душевного здоровья. Как изменилась их жизнь и на какую помощь им сегодня можно рассчитывать — разбирались «Известия».
Больше проблем — меньше заявок
Необходимость сидеть в четырех стенах, изменение привычного образа жизни и постоянные сообщения о коронавирусе — всё это стрессовые ситуации для человека. Кому-то с ними удается справится самостоятельно, а кому-то не обойтись без помощи специалиста.
Такие состояния еще не подходят под категорию «угрожающих жизни», поэтому формально не требуют оказания срочной медицинской помощи и госпитализации. Но качество жизни человека и его отношения с окружающими заметно ухудшаются. Раньше для работы с такими пациентами применялись амбулаторные методы лечения и различные консультации. Сейчас возможности принять пациента лично у врачей чаще всего нет.
Сказалась ситуация и на тех, кто находится на стационарном лечении, отмечают специалисты общественной организации инвалидов вследствие психических расстройств «Новые возможности» (ОООИ «Новые возможности»). Письма от больных и их родственников приходят сотрудникам со всей России.
Сложнее стало и с помощью тем, кто впервые столкнулся с психическим расстройством.
В частных клиниках, которые специализируются на психиатрической помощи, помощь в новом формате пациентам тоже предлагают. Например, по видеосвязи. Но, по словам самих врачей, спрос невелик.
Опытным путем
Если у частных организаций поток клиентов стал снижаться, то в государственных медучреждениях спрос на бесплатную помощь сохранился. В рекордные сроки больницам пришлось переходить на дистанционный формат работы. Больше всех в такой ситуации повезло тем, кто начал тестировать такие функции еще до пандемии.
Сейчас больница предлагает три направления помощи: для тех, кто регулярно наблюдается у специалистов больницы, для тех, кто не страдает психическими расстройства, но испытывает временные психологические трудности, в том числе на фоне эпидемии, и для врачей, которые столкнулись с эмоциональным выгоранием из-за напряженного труда.
Первым уровнем помощи для всех становится телефонная линия.
На то, чтобы проработать психологическую проблему, одного звонка чаще всего недостаточно. Для оценки состояния человека и правильного подбора курса лечения психолог проводит опрос по специальному чек-листу.
По видеосвязи врачи ведут уже несколько групп пациентов. Корреспондент «Известий» пообщался с психологом, который проводит такие занятия, и одним из участников тренинга.
С тем, что занятия в онлайн-формате отличаются от очных, согласны и пациенты.
Но даже с учетом того, что онлайн не может полностью заменить классические тренинги, для пациентов это серьезная поддержка.
По мнению экспертов, пока так перестроиться удалось единичным медучреждениям. Получить от департамента здравоохранения Москвы разрешение на общение с другими столичными больницами «Известиям» так и не удалось.
Пока же пациентам и защитникам их интересов остается надеяться, что ситуация заставит людей по-новому взглянуть на проблему и понять, что, как и ряду других отраслей, психиатрии требуется модернизация.
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