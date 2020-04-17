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Более 400 медиков заразились коронавирусом в Белоруссии

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Коронавирусная инфекция подтвердилась у 419 медицинских работников в Белоруссии. Об этом сообщил глава минздрава республики Владимир Караник 17 апреля.

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«Эта была цифра на вчерашний день, сейчас проводится еще анализ по последним данным», — цитирует его ТАСС.

По данным Worldometer на 17 апреля, в Белоруссии коронавирус диагностирован у свыше 4,7 тыс. человек, в том числе 575 — за последние сутки. Скончались 42 пациента.

При этом президент страны Александр Лукашенко утверждает, что зараженные коронавирусом умирают не от инфекции, а от хронических заболеваний, которые у них были. Гражданам он сообщил, что от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек, и призвал не опускать руки и бороться за свои жизни.

Ранее, в апреле, Лукашенко заявлял, что готов лично лечить людей с коронавирусом. Позднее Караник сообщил, что в этом пока нет необходимости. 7 апреля глава государства пригрозил правительству отставкой, если в период пандемии средств индивидуальной защиты окажется недостаточно.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 17 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован у свыше 2,1 млн человек, скончались 146 тыс. человек.

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