Лукашенко заявил о риске разрушения экономик стран ЕАЭС из-за COVID-19

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) нуждается в более гибких инструментах финансовой поддержки, так как из-за коронавируса риск разрушения экономик государств-членов организации очень высок. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании лидеров стран ЕАЭС.

«Нельзя оставлять без внимания и меры общесистемного макроэкономического характера. При этом нужно создать универсальные и гибкие инструменты поддержки секторов, наиболее пострадавших от снижения экономической активности», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Он отметил, что необходимо как можно скорее адаптировать деятельность Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития под актуальные задачи экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, это касается оперативного предоставления финансовой помощи.

Белорусский лидер уверен, что в сложившихся обстоятельствах крайне высокий риск разрушения основы любой экономики — промышленности и кооперационных связей, которые страны ЕАЭС нарабатывали в течение шести лет.

«Сегодня некоторые, находясь на пике пандемии, как они говорят, принимают, откручивая назад, соответствующие меры экономического восстановления. Потому что в европейских странах все больше появляется такой информации, которая свидетельствует о том, что даже в обеспеченных странах Евросоюза появляются сигналы голода населения. Поэтому нам ни в коем случае нельзя двигаться путем, который приведет к разрушению экономик», — резюмировал Лукашенко.

Кроме того, во время этого совещания, президент Белоруссии выступил с предложением сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в другие страны Евразийского экономического совета.

Также Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину для оперативного рассмотрения вопроса по ценам на газ, потому что в кризис, вызванный коронавирусом, страны вошли без решения по этому делу.

В конце марта Лукашенко в беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил созвать видеоконференцию лидеров ВЕЭС. Белорусский лидер отметил необходимость обсудить на высшем уровне экономические вызовы и «неотложные вопросы».

Высший евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза. В состав ВЕЭС входят президенты стран – членов альянса — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В этом году Белоруссия — председатель союза.