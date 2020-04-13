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Лукашенко обратился к зараженным коронавирусом пациентам в Белоруссии

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал лежащих в больницах пациентов не опускать руки и бороться за свои жизни. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает агентство БелТА.

«И впервые я хочу обратиться <…> к людям, которые находятся в стационарах и не просто болеют с органами дыхания. Нет, ко всем обратиться. Потому что в последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь», — сказал Лукашенко.

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Он признал, что люди боятся, однако заверил, что ни один человек в республике не умер от коронавируса. Причины смерти, по словам белорусского лидера, заключались в хронических заболеваниях пациентов.

Лукашенко добавил, что, опираясь на мировой опыт, Белоруссия понимает, как нужно противодействовать коронавирусу. Он заверил, что врачи уже нашли комбинацию лекарств, которая спасет пациентов.

«Мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», — резюмировал глава государства.

7 апреля Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавируса.

В тот же день он заявил, что готов лично лечить людей с коронавирусом. Однако министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что пока в этом нет необходимости.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 13 апреля, в Белоруссии 2919 случаев заражения коронавирусом, 29 пациентов скончались, 203 человека выздоровели.

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