Лукашенко рассказал о своей «отдушине» в условиях распространения коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что посещение личного подворья является его отдушиной в это непростое время из-за ситуации с распространением коронавируса.

В пятницу, 3 апреля, Лукашенко совершил рабочую поездку в Смолевичский район в Минской области, где посетил одну из ферм.

«У меня сейчас там 11 коров, по-моему. А позавчера захожу на ферму — у меня там козочки, совсем маленькие, только приплод появился. И вот я открываю, а там как снег: все маленькие, белые-белые, вот как халат. Вот это отдушина. А ты говоришь: «Коронавирус, коронавирус». Вот лечение от вируса», — цитирует слова белорусского лидера TUT.BY.

Ранее в среду Лукашенко заявил, что считает чрезмерной «шумиху» вокруг информации о четырех скончавшихся от коронавируса пациентов.

А в одном из интервью он посоветовал в качестве профилактики и борьбы с коронавирусом есть сливочное масло и чаще бывать на свежем воздухе.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometers на 3 апреля, в Белоруссии подтвержден 351 случай коронавирусной инфекции, 4 пациента скончались.