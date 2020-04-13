Лукашенко посоветовал жителям деревень не носить маски в поле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 13 апреля, заявил, что граждане страны начинают «перегибать» с использованием масок на фоне пандемии коронавируса, а также призвал не использовать средства индивидуальной защиты в поле.

«Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один <…> и маска на лице. Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?» ― цитирует его агентство БелТА.

В настоящее время, по данным портала Worldometer, в Республике Беларусь зафиксировано 2919 случаев заражения коронавирусом, при этом скончались 29 человек, а еще 203 ― выздоровели.

Ранее, 11 апреля, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в пятницу, что страна отказалась от закупки 30 тыс. российских тестов на коронавирус нового типа.

Президент заявил, что в случае необходимости готов лично помогать врачам в борьбе с инфекцией. Кроме того, Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии отставкой в случае нехватки средств индивидуальной защиты у медиков в условиях распространения коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 13 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,86 млн случаев заболевания, умерли более 115 тыс. человек, вылечились — 433 тыс.