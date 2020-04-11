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Белоруссия отказалась от российских тест-систем на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, в пятницу, что страна отказалась от закупки 30 тыс. российских тестов на коронавирус нового типа. Об этом об этом он рассказал в интервью порталу tut.by, передает «РИА Новости».

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В начале апреля в Минск были доставлены около 10 тыс. тест-систем из России. Тесты были переданы на безвозмездной основе. Тогда же вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что республика ожидает из России поставки 30 тыс. законтрактованных и оплаченных тест-систем.

По словам главы внешнеполитического ведомства Белоруссии переговоры по поводу продажи застопорились, но сейчас государству эти тесты не нужны.

«Мы сами производим тесты, а еще порядка 50 тыс. тестов мы получили из других стран», — заявил Макей

Комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Россия помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом, министр отметил, что «нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь». И вновь подверг критике решение Москвы о закрытии границы с Белоруссией.

В середине марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска.

Позже стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Таким образом, до 5 апреля курсировали два поезда, которые сейчас отменены.

9 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести более жесткие меры социального дистанцирования для борьбы с распространением коронавируса, вплоть до введения карантина на всей территории Белоруссии. В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить карантин.

В Белоруссии, по данным портала Worldometer на 10 апреля, общее число инфицированных выросло до 1981, в том числе 19 пациентов умерли.

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