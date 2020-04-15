Власти Белоруссии не увидели повода останавливать чемпионат по футболу

Для приостановки белорусского чемпионата по футболу из-за эпидемиологической ситуации нет оснований, сообщил министр спорта и туризма страны Сергей Ковальчук 15 апреля в интервью телеканалу «Беларусь 5».

«Если ситуация (с распространением коронавируса в стране. — Ред.) будет ухудшаться, а на сегодня предпосылок нет, то будут более жесткие меры по приостановке чемпионата. Сегодня такой необходимости нет», — заявил министр.

Он подчеркнул, что минспорта и туризма ежедневно отслеживает изменения эпидемиологической обстановки и неукоснительно следует указаниям минздрава. Зрители на стадионах сидят в шахматном порядке, проводят дезинфекцию рук.

Чемпионат Белоруссии по футболу — одно из немногих спортивных мероприятий на территории Европы, которое не было остановлено в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Национальный чемпионат продолжается, его транслируют по российским спортивным каналам.

По последним данным, в Белоруссии зафиксирован 3281 случай заражения новым типом коронавируса, 33 человека умерли, 203 пациента выписаны из больниц.

13 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что жители страны умирают не от коронавирусной инфекции, а от «букета хронических болезней».

В марте на фоне пандемии коронавирусной инфекции отменили или отложили многие крупные спортивные соревнования по всему миру, включая ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также летние Олимпийские игры в Токио.

14 апреля в FIFA рассказали, что международные футбольные матчи, приостановленные из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться не ранее 2021 года, а игры национальных сборных, запланированные с сентября по ноябрь, могут быть отменены. Главным препятствием станут запреты на пересечение границ в совокупности с проблемами здравоохранения и неподготовленностью спортсменов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 15 апреля, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 2 млн, умерли более 126 тыс. человек, более 485 тыс. выздоровели.