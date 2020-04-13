Мишустин обсудил с белорусским коллегой борьбу с коронавирусом

Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом борьбу с коронавирусной инфекцией и сотрудничество двух стран в энергетической сфере. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Мишустин и Румас также обменялись мнениям по вопросам сотрудничества Москвы и Минска в рамках как Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане страны начинают «перегибать» с использованием масок на фоне пандемии коронавируса, а также призвал не использовать средства индивидуальной защиты в поле.

11 апреля страна отказалась от закупки 30 тыс. российских тестов на коронавирус нового типа.

В настоящее время, по данным портала Worldometer, в Республике Беларусь зафиксировано 2919 случаев заражения коронавирусом, при этом скончались 29 человек, а еще 203 ― выздоровели.