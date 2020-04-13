Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин обсудил с белорусским коллегой борьбу с коронавирусом

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом борьбу с коронавирусной инфекцией и сотрудничество двух стран в энергетической сфере. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба российского кабмина.

Код выхода: поможет ли Москве неделя жестких ограничений
Специалисты ждут роста числа заболевших COVID-19 в ближайшие дни

«Главы правительств обсудили координацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Мишустин и Румас также обменялись мнениям по вопросам сотрудничества Москвы и Минска в рамках как Союзного государства, так и Евразийском экономическом союзе.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что граждане страны начинают «перегибать» с использованием масок на фоне пандемии коронавируса, а также призвал не использовать средства индивидуальной защиты в поле.

11 апреля страна отказалась от закупки 30 тыс. российских тестов на коронавирус нового типа.

В настоящее время, по данным портала Worldometer, в Республике Беларусь зафиксировано 2919 случаев заражения коронавирусом, при этом скончались 29 человек, а еще 203 ― выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белоруссии количество заболевших коронавирусом возросло до 2226
Песков рассказал о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020