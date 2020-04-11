В Белоруссии количество заболевших коронавирусом возросло до 2226

В Белоруссии количество случаев заражения коронавирусом достигло 2226, скончались от 23 человека. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщило министерство здравоохранения республики.

«На 11 апреля 2020 года на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 2031 человек <…> Умерли 23 пациента с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Всего же в стране зафиксировано 2226 случаев заражения. В белорусском минздраве добавили, что у большинства проходящих лечение заболевание протекает в легкой и средней форме.

Ранее в этот день министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил в пятницу, что страна отказалась от закупки 30 тыс. российских тестов на коронавирус нового типа.

В середине марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска.

Позже стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Таким образом, до 5 апреля курсировали два поезда, которые сейчас отменены.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 11 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,7 млн случаев заболевания, умерли более 103 тыс. человек, вылечились — 381 тыс.