«Не доиграв чемпионат Англии, клубы потеряют свыше 1 млрд фунтов»

Пауза в чемпионатах в финансовом плане ударила даже по самым экономически устойчивым и прибыльным лигам. Пострадал в том числе богатейший турнир в мировом футболе — Английская премьер-лига (АПЛ).

20 клубам высшего эшелона чемпионата Англии осталось провести девять туров. Если этого не сделать, им грозят общие потери свыше £1 млрд. Об этом, а также о способах выхода из ситуации в интервью «Известиям» рассказал многолетний российский менеджер английских клубов Роман Дубов, с декабря работающий специальным представителем лондонского «Тоттенхэма» в странах Восточной Европы и СНГ.

— Как проводите время на карантине?

— Я живу на окраине Лондона. Все сейчас на самоизоляции и сидят дома. Я не исключение. Лишь один раз в день выхожу гулять с собакой. Никаких ограничений, куда с ней ходить, нет. Благо, я в пригороде — здесь много парков и лесов. Но, насколько понимаю, если отойти от дома чуть дальше — уже могут начаться проблемы. Ездит полиция, которая всех предупреждает, что надо находиться дома. И в принципе люди этого придерживаются и никуда не отходят.

— Паника в городе есть?

— Не назвал бы это паникой. Но большое волнение со всех сторон присутствует. Люди стараются, проходя друг мимо друга, выдерживать дистанцию, меньше контактировать и вообще не выходить на улицу. В магазины пропускают всего по несколько человек. В очереди они стоят в 2–3 м друг от друга. Всё остальное закрыто. Люди достаточно тревожно к этому относятся.

— Чемпионат Англии по футболу приостановили 13 марта, но часть соревнований на территории Лондона продолжалась еще какое-то время. В тот момент угроза в стране воспринималась всерьез?

— Я думаю, предварительно идея правительства Великобритании была такая же, как у Швеции, — выработать общий иммунитет и не пытаться сильно ограничивать людей. Но потом увидели, что эпидемия распространяется гораздо быстрее и в больших масштабах, чем они могли предположить. И поэтому перешли на более серьезные меры. А изначально, как мне кажется, никто их не предполагал и все думали, что можно обойтись не очень значительными ограничениями.

— Почему в Великобритании, несмотря на высокую плотность населения, число заболевших и умерших пока значительно меньше, чем в Италии, Испании, Франции?

— Все равно цифры говорят о том, что количество заболевших превышает количество выздоровевших. Но мне кажется, англичане более дисциплинированны, поэтому, когда страна перешла на самоизоляцию, большинство выполнило требования правительства и осталось дома. И это помогло остановить массовый рост. Но сложно сказать, насколько всё это близится к концу. Я регулярно слышу звуки «скорых». У меня есть знакомые, работающие в госпиталях. Они говорят, что свободных мест у них нет. При том, что на домашней арене «Тоттенхэма» сейчас организован госпиталь — один из самых крупных в Восточном Лондоне. Все врачи рекомендуют лечиться дома, если болезнь не перетекает в тяжелую стадию.

— Как изменилась работа в клубе?

— Режим работы у всех стал одинаковый. Все за сутки проводят две-три-четыре конференции в Zoom и скайпе. Все находятся дома, но клубы и другие спортивные организации пытаются работать и сделать те дела, на которые раньше не хватало времени, — разобрать документы, например. Сейчас многие работают с маркетингом, в том числе социальным. Просто для того, чтобы получить новую базу клиентов, поскольку сейчас многие находятся дома у компьютеров и ничего не делают. Некоторые организации используют это время, чтобы где-то улучшить свои позиции, а где-то пересмотреть прошлую работу.

— Каким отраслям в стране сейчас труднее всего?

— Наибольшая проблема в сельском хозяйстве. Потому что сезонные рабочие, которые должны были прибыть из Восточной Европы, приехать не могут. Поэтому стоит вопрос, кто будет убирать урожай. И я уже видел, что волонтерские организации объявляют о необходимости собрать на временную работу около 60 тыс. человек по всей стране. Сейчас они рекламируют эту работу. Цифра пока касается только тех фермеров, которые уже заявили, что им нужна помощь. Раньше ведь работа в сельскохозяйственном секторе, уборка урожая была прерогативой иностранцев, а не англичан.

А сейчас в самом Лондоне добраться с окраины до центра города очень тяжело. Поэтому людей для сбора урожая надо найти внутри страны. Ведь трудно сказать, когда улучшится ситуация. Я понимаю, что нынешняя проблема не исчезнет в течение двух недель или месяца. А когда всё закончится, понадобится какое-то время, чтобы в нормальном режиме запустить транспортное сообщение, в том числе авиационное, — на это уйдет минимум три-четыре месяца.

— Как эта ситуация ударит по АПЛ?

— Недавно в Великобритании опубликовали исследования Athletics (известный спортивный интернет-ресурс. — «Известия»), где достаточно четко просчитали все возможные убытки. На сегодня только от отсутствия телепоказов суммарные потери составят £762 млн. Плюс около £250 млн клубы потеряют без Match Day. И приблизительно £200–250 млн недополучат от коммерческих партнеров и спонсоров. Цифра грандиозная: от £1,3 млрд (€1,48 млрд. — «Известия»). Для АПЛ катастрофа, если чемпионат не будет доигран.

— Это худший сценарий?

— В рамках тех статей доходов, которые я перечислил, это худший сценарий. Но это лишь прямые потери, связанные непосредственно с тем, что клубы уже должны были получить. Однако есть еще нюанс: апрель и май — время, когда все пытаются проработать доходную часть на следующий сезон, просчитать количество партнеров и спонсоров на ближайший год. Эти косвенные потери пока тяжело предсказать. А вот конкретные цифры потерь в случае, если в ближайшее время будет решено не доигрывать чемпионат, я уже сказал. Это как минимум £1,3 млрд.

— За девять туров до конца чемпионата у лидирующего «Ливерпуля» сейчас отрыв от ближайшего преследователя «Манчестер Сити» по потерянным очкам составляет 25 баллов, и для досрочного чемпионства команде Юргена Клоппа нужно одержать всего две победы. Как поступит АПЛ, если сезон не возобновится? Аннулирует все результаты или все-таки присудит победу «Ливерпулю»?

— Я считаю, что чемпионат все равно будет доигран. Поэтому не ставлю вопрос так, как вы. Потому что такие огромные потери — слишком большой удар по лиге и клубам. Невозможно будет пережить эти убытки, если сезон не доиграют. Суммарная зарплатная ведомость, по которой клубы должны сделать выплаты футболистам до конца сезона, — £1,9 млрд. Суммы катастрофические. Даже при том, что футболисты согласятся или уже согласились снизить свои оклады на 30%, это все равно не спасает ситуацию для АПЛ и ее организаций.

Для таких клубов с небольшими по меркам чемпионата бюджетами, как «Борнмут», «Вулверхэмптон» или «Норвич», 90% доходов — это деньги от телевизионных прав. И вообще большая часть клубов основную часть бюджета пополняет за счет ТВ-контрактов. В меньшей степени от него зависят только шесть топ-команд: «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал». У нашего клуба, допустим, от телевидения приходит только 50% доходов. А у остальных команд вне этой шестерки — минимум 70–85%. Если этих денег не будет, для большинства клубов наступят очень проблемные времена.

— Поэтому чемпионат будет доигран?

— Да. Другой вопрос, как он будет доигран. Возможно, за закрытыми дверями при пустых трибунах. И всё сделают только в угоду телевидению. Тогда получится спасти хотя бы те £760 млн, которые дает ТВ. Сейчас идет разговор о том, что концовка сезона пройдет на двух закрытых территориях — где-то в Лондоне и Мидлендс (центральная часть Англии вокруг города Бирмингем. — «Известия»). Они будут играть через два дня на третий, чтобы между матчами было 72 часа. И за месяц постараются весь чемпионат закончить.

Они это сделают для того, чтобы защитить нынешний телевизионный контракт и попытаться сохранить деньги от него на следующий сезон. Потому что если не доиграть чемпионат сейчас, то и весь следующий год возможны судебные иски и проблемы со стороны ТВ. Нынешний контракт действует до 2022 года, но не исключено, что у одной из сторон будут основания пересмотреть его, если сейчас АПЛ не доиграет турнир. Потому что у телевизионщиков тоже проблемы. У всех, кто подписан на Sky Sports, сейчас есть возможность отписаться от него на три месяца, полгода или насовсем. Потому что люди, купившие подписку, хотели видеть АПЛ, а не чемпионат Белоруссии или Никарагуа. Смотреть сейчас особо нечего. И уже много людей отписалось. Подпишутся ли они обратно, неизвестно. Но, думаю, цифра подписчиков в любом случае будет меньше, когда всё закончится.

— А сейчас в Англии показывают чемпионаты Белоруссии и Никарагуа?

— Не показывают матчи целиком, но делают обзоры, обсуждают игры. В общем, какие-то хайлайты увидеть можно.