Контрактные замешательства: как изменятся деловые отношения в футболе

Кризис мирового футбола, вызванный коронавирусом COVID-19, спровоцирует серьезные изменения в деловых отношениях. Формулировки действующих контрактов игроков с клубами оказались непригодны в такой ситуации. Уже этим летом работодатели начнут включать в договоры новые значимые пункты.

Сложно было представить, что весь футбол на планете может остановиться на столь длительный срок. Многие вспоминают, что Вторая мировая война также поставила спорт на паузу, но 80 лет назад футбол не был настолько серьезной площадкой для заработка.

Нынешний прецедент уникален, большинство клубов оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. В итоге возникло множество вопросов, на которые сложно ответить даже по истечении месяца с момента остановки всех чемпионатов.

— Сейчас, наверное, будут появляться новые пункты в контрактах, — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Случаются новые вызовы, и есть риск, что подобные ситуации будут повторяться. Поэтому такие моменты в будущем все станут учитывать. Но мне сложно сказать, какие конкретно формулировки появятся. Давайте сначала переживем эту ситуацию, а потом уже будем думать.

Оклады

Первым вопросом в период простоя стали зарплаты. Многие топовые клубы объявили, что на время пандемии футболисты откажутся от части своих окладов. В различных командах — разные схемы экономии бюджетов: где-то произошло снижение на 40%, а в некоторых клубах и на 70%.

— Ситуация с коронавирусом может привести к ряду изменений в контрактах, — пояснил «Известиям» спортивный юрист Дмитрий Васильев. — Во-первых, это зарплаты в период простоя. Оказалось, что большинство клубов в мире вообще не готовы к такой ситуации. Указание фиксированных зарплат на период простоя станет более осмысленным решением. Думаю, большая часть клубов придет к тому, что в такие моменты оклады будут снижаться на 50%. Но нужно четко прописать критерии простоя. В каких-то странах объявлен режим ЧС, а в каких-то нет, но ситуации в клубах при этом примерно одинаковые. Поэтому очень важно указывать, чем именно был вызван простой.

Процесс снижения зарплат футболистам не прошел так быстро и легко, как могло показаться со стороны. Ссоры и недопонимания между игроками и руководством встречались примерно в каждом втором клубе. А в некоторых командах до сих пор не пришли к согласию по этому вопросу. Часть клубов и вовсе заявили, что их игроки и так получают не так много, и сохранили оклады в полном объеме. Наверняка, в новых контрактах пункт об автоматическом снижении зарплат в непредвиденных ситуациях обязательно будет прописан.

— Думаю, контракты будут меняться, — заявил «Известиям» футбольный агент Александр Маньяков. — Жизнь диктует нам свои суровые законы. Формулировки в договорах будут корректироваться. Никто не застрахован от того, что в нашей дальнейшей жизни может произойти что-либо еще непредвиденное. Поэтому всё нужно более жестко регламентировать. Появятся новые правила игры в плане трудовых договоров. Не исключаю, что уже в ближайшее время клубы начнут переподписывать контракты с футболистами с новыми формулировками.

При этом Дмитрий Васильев, еще в марте работавший в казахстанском клубе «Иртыш», рассказал, что некоторые организации заранее позаботились о форс-мажорах.

— В «Иртыше» в контракте игрока было прописано, что в случае простоя не по вине клуба или игрока зарплаты выплачиваются исходя из минимального оклада оплаты труда в стране, — пояснил он. — То есть около $90. Теперь мы видим на рынке много возмущений юристов: якобы футболистов обижают и нужно их защищать. Если юристы игрока проспали или не придали значения этому пункту контракта, это их проблемы. Тем более если договор подписывался в этом году, когда коронавирус уже бушевал в Китае — уже можно было предусмотреть риски.

Сроки

Так как УЕФА и ФИФА настаивают на полноценном завершении сезонов, возникает еще один вопрос. Если чемпионаты завершатся позже 30 июня, непонятно, что делать с футболистами, чьи контракты с клубами заканчиваются в первый месяц лета. То же самое и с арендными соглашениями.

— Сейчас у всех одна беда — никто не был готов к такой ситуации, — заявил «Известиям» экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — У всех одинаковые проблемы с контрактами, что у «Спартака», что у «Барселоны». Конечно, договоры будут меняться. Заранее будут оговаривать и снижение окладов, и условия продления соглашений в случае форс-мажора. Потому что сейчас это происходит только за счет дара убеждения переговорщиков. Когда всё будет прописано в самих контрактах, никаких вопросов уже не будет.

Возникало предложение просто подписать с игроками допсоглашения на месяц или два до фактического окончания сезона. Но игрок может не захотеть этого, так как есть риск получить травму и проблемы с дальнейшим трудоустройством. Непонятно также, на какую зарплату может рассчитывать футболист по дополнительному соглашению. Всё это сейчас не регламентировано. Высока вероятность, что клубы теперь будут подписывать контракты с футболистами не до конкретной даты, а до окончания сезона с заранее согласованной зарплатой в случае непредвиденного продления соглашения. Но есть юридические нюансы.

— Трудовой кодекс действительно подразумевает заключение срочного договора с сезонными работниками, который действует, к примеру, до окончания сбора урожая, — отметил Дмитрий Васильев. — Но можно ли применить подобный подход к футбольному сезону, пока неясно. Нужны какие-то регламентирующие моменты со стороны Минтруда, ФИФА, УЕФА и так далее. В целом такая идея не кажется абсурдной. Надо просто понимать правоприменение. В России в большинстве клубов при заключении договоров торг идет вокруг зарплаты за месяц, а в Западной Европе обсуждают оклад за год. И это создает нам серьезные проблемы, в том числе и в таких ситуациях.

Валюта

Очевидно, что кризис коснулся всех сфер жизни. В России резко упал курс рубля, что также стало проблемой для команд. Ведь часть клубов выплачивает иностранным футболистам и некоторым своим лидерам зарплаты в валюте.

Правда, к этой ситуации наш футбол оказался более подготовленным, так как подобные трудности уже пришлось пережить в 2014–2015 годах. Тогда большинство клубов платили зарплаты именно в валюте, и это сильно ударило по бюджетам команд. В итоге РПЛ выпустила меморандум, в котором предложила установить фиксированный курс до конца сезона — 45 рублей за доллар и 55 — за евро. Идею поддержал занимавший в то время пост министра спорта Виталий Мутко. С тех пор многие команды перешли в рублевую зону полностью. Другие фиксировали курс при подписании контрактов. Поэтому недавний скачок не так сильно ударил по командам.