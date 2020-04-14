В ФИФА усомнились в проведении матчей в 2020 году

Международные футбольные матчи, приостановленные из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться не ранее 2021 года, а игры национальных сборных, запланированные с сентября по ноябрь, могут быть отменены. Об этом заявил президент конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни во вторник, 14 апреля.

«Лично я считаю, что возобновление матчей может быть сложной задачей. Не столько из-за проблем со здоровьем в мире и различной степенью готовности, сколько из-за запретов на пресечение границ», — цитирует Монтальяни агентство AP. Он допустил, что придется серьезно подумать о переформатировании некоторых мероприятий.

Функционер отметил, что приоритетом является национальный футбол.

Вице-президент ФИФА усомнился, что первый матч будет с болельщиками, назвав это «огромным риском». «Не сомневаюсь, что с мартовским окном в 2021 году будет все в порядке. Сейчас надо решить вопрос с национальными лигами», — сказал он.

В марте УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир должен состояться с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В том же месяце на фоне пандемии отменили или отложили многие крупные спортивные соревнования по всему миру, включая ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также летние Олимпийские игры в Токио.

По данным Worldometer на 14 апреля, в мире число заразившихся этой инфекцией превысило 1,9 млн человек.