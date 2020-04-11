В российском оргкомитете Евро-2020 сообщили о переносе волонтерской программы

Организационный комитет российской части чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти летом 2020 года, принял решение о переносе волонтерской программы на 2021 год. Об этом 11 апреля заявил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин.

«Волонтерская программа будет перенесена на следующий год. Никаких изменений нет, идет финальная стадия подготовки волонтеров. Постараемся сохранить весь корпус», — приводит его слова ТАСС.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, волонтерский состав не претерпит изменений из-за переноса чемпионата Европы. При этом в случае необходимости городские власти готовы открыть дополнительный набор.

В середине марта УЕФА впервые в истории перенес чемпионат Европы на лето 2021 года из-за вспышки коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы, летние Олимпийские игры в Токио.

По данным Worldometer на 11 апреля, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 1,7 млн человек, 103,5 тыс. пациентов скончались, 382 тыс. выздоровели.