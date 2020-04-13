Лукашенко назвал причиной смертности хронические заболевания вместо коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в понедельник, 13 апреля, заявил, что жители страны умирают не от коронавирусной инфекции, а от хронических заболеваний, которые развиваются на фоне вируса.

«Люди боятся. Поэтому я им хочу сказать следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были», — приводит его слова агентство БелТА.

Глава государства напомнил, что среди заболеваний, которые имелись у скончавшихся в Белоруссии, были сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность, сахарный диабет и другие. Лукашенко отметил, что коронавирус является «атмосферой, в которой развиваются их хронические болезни».

«Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека, как я обещал. Вот за это я благодарен и минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы вот так за каждого не боролись, смертей было бы больше», — добавил белорусский лидер.

Глава белорусского государства подчеркнул, что, исходя из китайского, американского и европейского опытов протекания COVID-19, в Минске понимают, как надо работать для предотвращения распространения коронавируса.

«Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», — пообещал президент.

По состоянию на 13 апреля в Белоруссии скончались 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных достигло 2919 человек.

11 апреля сообщалось, что Белоруссия отказалась от российских тест-систем на выявление COVID-19. По словам министра иностранных дел республики, в стране производятся тесты, кроме того, порядка 50 тыс. тестов Минск получил от других стран.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в мире новым типом коронавируса заразились 1 862 028 человек, скончались 114 980 зараженных, из больниц выписаны 431 613 пациентов.