Граница короны: переводы из СНГ в Россию в марте выросли на 47%

На фоне распространения коронавируса денежные переводы из России в страны ближнего зарубежья сократились на 11% в марте по сравнению с январем 2020-го. При этом поток денег в нашу страну за этот же период вырос на 47%. Такую статистику «Известиям» предоставили в системе денежных переводов «Юнистрим» . Уменьшение потока из РФ связано с закрытием границ и ряда предприятий на фоне пандемии, из-за чего трудовые мигранты остались без работы, считают эксперты. Рост перечислений в нашу страну обоснован сезонным фактором и поддержкой родственников из-за рубежа ­— детей-студентов и родителей-пенсионеров. Во II квартале на рынке трансграничных переводов ожидается дальнейший спад.

Переводы на карантине

Объем денежных переводов из России снизился на 11% в марте 2020-го по сравнению с началом года, сообщили «Известиям» в системе денежных переводов «Юнистрим» (клиенты сервиса в основном — трудовые мигранты, подчеркнули в компании) . В 2020 году, как и прежде, из России деньги чаще всего переводили в Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Чехию и Израиль, рассказали в «Юнистрим». В компании подчеркнули, что объемы оцениваются в российских рублях. Так, на показатель не повлиял валютный фактор.

По данным «Юнистрим», поток денег в Россию за тот же период, напротив, вырос на 47%. Самые популярные направления в этом сегменте ­— Армения, Казахстан и Таджикистан. Рост обусловлен сезонным фактором, подчеркнули в системе денежных переводов.

п1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Обороты по перечислениям в коридоре «Россия — страны СНГ» в последние месяцы падают, сообщили «Известиям» в системе денежных переводов «Золотая корона» , которая специализируется на этом направлении. Представитель сервиса не уточнил, на сколько сократились переводы. Негативные факторы, которые влияют на динамику, — приостановка работы ритейла и общепита. А также закрытие границ, из-за чего многие трудовые мигранты не смогли вернуться на заработки, а часть из них попала под карантин, отметили в «Золотой короне». В компании добавили, что доля переводов в офлайн-инфраструктуре значительно сократилась, а в онлайне, напротив, выросла.

В Western Union «Известиям» не предоставили статистику, подчеркнув, что компания находится в периоде молчания перед публикацией информации о доходах. Другие системы денежных переводов не ответили на вопросы.

В ЦБ предоставили «Известиям» статистику о рынке трансграничных переводов в марте . Самые свежие данные регулятора относятся к 2019 году: тогда физлица перевели из России $7,5 млрд, в частности, $6 млрд — в страны СНГ. Поток в Россию в прошлом году составил $3,3 млрд, из стран СНГ — только $1,5 млрд. Средний чек «входящих» переводов — $238, а «исходящих» — $407, следует из статистики Банка России.

Январь и февраль — традиционно месяцы с невысокой деловой активностью из-за длинных праздничных выходных, поэтому обычно в марте показатели отправляемых переводов за рубеж увеличиваются на 30% , однако в этом году они выросли только на 5% и 10% соответственно, отметила директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанк а Наталья Волошина. Она добавила, что в марте 2020-го количество отправляемых переводов за рубеж в годовом выражении сократилось практически в два раза, а поток «входящих» уменьшился на 10–15%.

п2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Падение транзакций за границу сокращается, в среднем, на 30% по отношению к обычному периоду — это происходит на фоне пандемии, закрытия границ и ограничения деятельности предприятий среднего, малого и микробизнеса. У трудовых мигрантов упала зарплата, стало меньше денег на отправку родственникам, а кто-то вовсе лишился работы, знает председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Сокращение продолжится

Из-за распространения коронавируса в ближайшие месяцы сократится поток денег из России, который обеспечивали трудовые мигранты, работающие в нашей стране, ожидает глава Национального платежного совета Алма Обаева.

— При этом «входящие» в Россию переводы могут немного подрасти, поскольку увеличится поддержка родственников за границей. Например, жители Казахстана часто получают высшее образование в России, соответственно, родители направляют студентам деньги . До распространения коронавируса молодые люди могли где-то подрабатывать, но теперь родственники пересылают им больше средств для жизни, — предположила Алма Обаева.

Она добавила, что может увеличиться и поток денег из стран дальнего зарубежья: оттуда россиян поддерживают уехавшие в длительные командировки родственники, например, дети . По переводам в Россию из дальнего зарубежья традиционно лидируют США, Великобритания и Швейцария, отметила Алма Обаева.

п3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Источник, близкий к сервису переводов «Золотая корона», ожидает, что в апреле объемы переводов за рубеж продолжат снижение и сократятся более чем на 50%.