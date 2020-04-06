Безналичное дело: ЦБ ожидает рост операций по картам до 70% в 2020-м

По прогнозам Банка России, доля безналичных трансакций в РФ в 2020 году увеличится всего на 5 п.п., до 70%, сообщили «Известиям» в регуляторе. При этом объемы операций по банковским картам в числовом выражении рекордно выросли в 2019-м — на 27%, до 24,8 трлн рублей, следует из статистики ЦБ. В этом году тренд на популяризацию банковских карт сохранится, в том числе — из-за карантина, когда россияне вынуждены делать больше покупок в интернет-магазинах и использовать карту вместо наличных, пояснили «Известиям» аналитики банков и эксперты. Тем не менее взрывного роста «безнала» ожидать не стоит из-за спада в экономике и сокращения потребления.

Стабильный прогноз

По итогам 2020 года доля безналичных операций в торговом розничном обороте вырастет на 5 п.п. и составит около 70%, заявили в Центробанке. В регуляторе подчеркнули, что показатели безналичных платежей увеличиваются в связи с повышением доверия граждан и с развитием платежных технологий в целом. Рост в нынешнем году будет наблюдаться в том числе за счет развития системы быстрых платежей, считают в ЦБ.

Безналичное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Количество и объем операций по банковским картам стабильно увеличивались с 2008 года, когда статистика только начала собираться, следует из данных Банка России («Известия» ознакомились с ними). В прошлом году показатели в числовом выражении выросли рекордно: количество оплат товаров и услуг с помощью карт — на 35%, до 32,3 млрд трансакций, а объем — на 27%, до 24,8 трлн рублей, следует из статистики ЦБ.

В крупнейших российских банках «Известиям» подтвердили тренд на популяризацию безналичной оплаты в 2019-м: объем трансакций в Газпромбанке увеличился на 30%, в Промсвязьбанке — на 23%, в МКБ — на 20%, в УБРиР — на 18%, в банке «Санкт-Петербург» — на 12%, сообщили в этих кредитных организациях. При этом банки отмечают сокращение операций по снятию наличных.

За 2019 год национальная система платежных карт обработала 14,8 млрд межбанковских трансакций по картам всех платежных систем, что в 1,4 раза превышает аналогичный показатель 2018 года и практически в два раза — показатель 2017 года. Это действительно можно назвать рекордным ростом, сообщили «Известиям» в организации.

Безналичное дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо увеличения общего числа трансакций по картам, банки также наблюдают рост их доли в общем числе платежей. Прогнозы кредитных организаций относительно этого показателя еще более оптимистичны, чем в регуляторе: в Газпромбанке, а также в банках «Абсолют» и «Зенит» ожидают увеличения доли безналичных платежей до 75%, а в МКБ — до 80%. Из всех безналичных операций уже сейчас 86% бесконтактные (проводятся без карты, с использованием смартфона), оценили в ВТБ.

Устойчивая тенденция популярности банковских карт связана с развитием финансовой грамотности россиян, обеспеченностью торговых точек POS-терминалами для приема карт, совершением покупок в интернет-магазинах, а также благодаря банковским программам лояльности, которые мотивируют расплачиваться безналично, пояснил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. Наиболее активный рост платежей по картам в России в прошлом году пришелся на регионы, знает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

Отпечаток пандемии

В 2020 году в пользу роста безналичных операций может сыграть карантин из-за пандемии коронавируса и принимаемых мер по самоизоляции граждан, считает директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. По его словам, население активнее начнет использовать дистанционные сервисы доставки товаров, увеличится число заказов в интернете и, соответственно, объем безналичных трансакций. Кроме того, покупки по картам сейчас безопаснее, поскольку не приходится контактировать с денежными купюрами, которые могут стать переносчиками вируса.

Уже в марте отмечается рост оборота по картам примерно на 20%, подчеркнул директор розничных продуктов банка «Дом.рф» Евгений Шитиков. По его ожиданиям, повышенный спрос на безналичные операции сохранится в первом полугодии 2020-го. В марте доля покупок по картам Газпромбанка выросла на 14% по сравнению с февралем, а по итогам года прирост показателя ожидается на уровне 40%, заявил начальник департамента банковских карт кредитной организации Дмитрий Лепехин.

Безналичное дело Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Сейчас отмечается скорее не увеличение числа операций по картам, а изменение структуры расходов клиентов: например, оборот в супермаркетах вырос на 60%, а в категории «путешествия» упал на 80%, отметили в МКБ. В банке хоть и ожидают увеличение доли безналичных операций, но общий объем трансакций скорее снизится в связи с экономической ситуаций в стране, прогнозируют в кредитной организации.

Общий всплеск потребительских расходов в начале весны из-за перехода на удаленную работу и карантина подходит к концу: за неделю с 23 по 29 марта траты россиян сократились на 6,2% по отношению к предыдущей неделе, а по сравнению с прошлым годом выросли всего на 0,2%, оценили в Сбербанке.

Вирусный фактор окажет существенное давление на экономику: ВВП России по итогам 2020 года может сократиться на 2,5–2,8%, а реальные располагаемые доходы населения снизятся на 2–4%, оценил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Граждане будут сокращать потребление, следовательно, взрывного роста операций по картам ждать не стоит. Также важно, чтобы торговые точки не создавали искусственных препятствий покупателям в приеме карт, пытаясь сэкономить на эквайринге в условиях падения прибыли, добавил Сергей Дейнека.

Общий объем покупок по картам будет ограничен слабым потребительским спросом, согласен директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, к тому же платежи по картам уже набрали значительный эффект базы, и темпы прироста трансакций будут замедляться.