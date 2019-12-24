Един за всех: в России планируют внедрить персональный ID счетов
В России может появиться единый идентификационный код счетов — как для граждан, так и для корпораций. Концепцию такого ID участники финрынка обсуждают с регулятором, рассказали «Известиям» источник, близкий к ЦБ, а также два собеседника, знакомые с ситуацией. ID создаст возможность более удобного и быстрого перехода клиента из банка в банк с сохранением всех основных продуктов и реквизитов. Кроме того, это позволит существенно снизить издержки на оформление переводов.
ID всех объединит
Пока готовой концепции ID счетов россиян нет — ЦБ обсуждает вопрос с участниками финрынка, сообщил «Известиям» близкий к регулятору источник. По его словам, один из возможных вариантов — присваивать каждому физическому или юридическому лицу особый код, который будет ассоциироваться со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка. Такой ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей, отметил он. Аналогичный механизм действует в Европе — так называемый IBAN. Кроме прочего, ID позволит избежать ошибок при подсчете данных о долговой нагрузке, упростит консолидацию данных на каждого конкретного заемщика в бюро кредитных историй и так далее, отметил он.
По словам другого источника, в регуляторе есть как сторонники, так и противники введения единого идентификатора. Часть специалистов считает новацию преждевременной, поскольку это потребует пересмотра всей системы анализа, структурирования данных, которые поступают в Банк России от поднадзорных ему организаций. Например, придется менять структуру платежного поручения, внедрять новые классификаторы и т.д. С точки зрения бухгалтерии это революция. Другие же эксперты Банка России уверены, что в условиях цифровизации привязать идентификатор к системе бухучета — не проблема. Дело коснется скорее разработки новых IT-алгоритмов, чем тотального пересмотра системы отчетности.
В ЦБ не смогли оперативно ответить на вопросы «Известий» об идентификаторе счетов, о возможных сроках его внедрения, а также о том, кто будет его присваивать.
Какие проблемы решит
В России реквизиты для переводов и платежей определяются правилами бухгалтерского учета. Именно поэтому в платежках много полей, которые нужны больше для бухгалтерии, чем для пересылки денег, объяснила предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. По ее словам, к данным, необходимым для перечисления средств, относится разве что банковский идентификационный код — БИК.
— Это тяжелая, объемная и ненужная работа по выставлению статей бухучета в реквизиты платежа. В то же время при оплате карточкой Visa, MasterСard или «Мир» сразу понятно, что это платите вы. Потому они создали свои идентификационные системы, — пояснила эксперт.
Для «пластика» используются 16-значные номера, которые позволяют однозначно определить, кто платит, в какой стране выпущена карта, какому банку принадлежит. Деньги безошибочно списываются именно со счета клиента и зачисляются торговцу, а не кому-то другому, добавила Алма Обаева.
Директор Центра по финансовой политике и рынкам РСПП Андрей Лисицын считает, что внедрять универсальный идентификатор в России и на пространстве ЕАЭС и СНГ, необходимо. Сейчас клиент сталкивается со значительными сложностями при переходе из одного банка в другой. Ему необходимо заново проходить процедуры идентификации, оформлять и согласовывать те же продукты (например, при рефинансировании ипотеки), предоставлять данные по своей платежеспособности.
По его словам, введение единого идентификационного кода, особенно если это сделать по международным стандартам (IBAN), в конечном итоге будет означать, что клиенту можно будет лишь один раз войти в банковскую среду, а затем уже свободно по ней перемещаться, осуществлять международные платежи и расчеты с минимальными ошибками и издержками за счет автоматизации обработки.
— Единый ID — это путь к отмене банковского рабства. Если сейчас переход из одного банка в другой занимает 45 дней, то в Европе с помощью IBAN на это уходит три дня. Вот что значит цифровизация. Вы остаетесь с тем же номером, просто меняются реквизиты, которые были за ним, — подытожила Алма Обаева.
Также эксперт указала, что с введением идентификатора отпадет необходимость раздувать штат бухгалтеров, которые следят за правильностью заполнения платежных поручений. Это позволит снизить издержки на оформление переводов.
Новые технологии несут не только плюсы, но и риски. Главный вопрос — к безопасности данных, считает она. Чтобы никто не мог завладеть электронной личностью гражданина, этот момент должен быть детально проработан. По еесловам, частично проблему решает определение личности через биометрию, но изображение лица можно подделать. Наиболее надежным кажется идентификация по рисунку вен, добавила она.