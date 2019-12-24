Един за всех: в России планируют внедрить персональный ID счетов

В России может появиться единый идентификационный код счетов — как для граждан, так и для корпораций . Концепцию такого ID участники финрынка обсуждают с регулятором, рассказали «Известиям» источник, близкий к ЦБ, а также два собеседника, знакомые с ситуацией. ID создаст возможность более удобного и быстрого перехода клиента из банка в банк с сохранением всех основных продуктов и реквизитов. Кроме того, это позволит существенно снизить издержки на оформление переводов.

ID всех объединит

Пока готовой концепции ID счетов россиян нет — ЦБ обсуждает вопрос с участниками финрынка, сообщил «Известиям» близкий к регулятору источник. По его словам, один из возможных вариантов — присваивать каждому физическому или юридическому лицу особый код, который будет ассоциироваться со всеми принадлежащими ему счетами, независимо от банка . Такой ID сможет заменить номер телефона в системах быстрых платежей, отметил он. Аналогичный механизм действует в Европе — так называемый IBAN . Кроме прочего, ID позволит избежать ошибок при подсчете данных о долговой нагрузке, упростит консолидацию данных на каждого конкретного заемщика в бюро кредитных историй и так далее, отметил он.

По словам другого источника, в регуляторе есть как сторонники, так и противники введения единого идентификатора. Часть специалистов считает новацию преждевременной , поскольку это потребует пересмотра всей системы анализа, структурирования данных, которые поступают в Банк России от поднадзорных ему организаций. Например, придется менять структуру платежного поручения, внедрять новые классификаторы и т.д. С точки зрения бухгалтерии это революция. Другие же эксперты Банка России уверены, что в условиях цифровизации привязать идентификатор к системе бухучета — не проблема. Дело коснется скорее разработки новых IT-алгоритмов , чем тотального пересмотра системы отчетности.

банк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ЦБ не смогли оперативно ответить на вопросы «Известий» об идентификаторе счетов, о возможных сроках его внедрения, а также о том, кто будет его присваивать.

Справка «Известий» IBAN — International Bank Account Number — международный номер банковского счёта, который позволяет достоверно определять трансграничные счета и снизить риск ошибок в реквизитах при переводах между кредитными организациями. Его использование ускоряет межбанковские платежи и делает их дешевле. По состоянию на октябрь 2019 года, IBAN используется в 77 государствах.

Какие проблемы решит

В России реквизиты для переводов и платежей определяются правилами бухгалтерского учета. Именно поэтому в платежках много полей, которые нужны больше для бухгалтерии, чем для пересылки денег , объяснила предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. По ее словам, к данным, необходимым для перечисления средств, относится разве что банковский идентификационный код — БИК.

— Это тяжелая, объемная и ненужная работа по выставлению статей бухучета в реквизиты платежа . В то же время при оплате карточкой Visa, MasterСard или «Мир» сразу понятно, что это платите вы. Потому они создали свои идентификационные системы, — пояснила эксперт.

Для «пластика» используются 16-значные номера, которые позволяют однозначно определить, кто платит, в какой стране выпущена карта, какому банку принадлежит. Деньги безошибочно списываются именно со счета клиента и зачисляются торговцу, а не кому-то другому, добавила Алма Обаева.

карта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Директор Центра по финансовой политике и рынкам РСПП Андрей Лисицын считает, что внедрять универсальный идентификатор в России и на пространстве ЕАЭС и СНГ, необходимо . Сейчас клиент сталкивается со значительными сложностями при переходе из одного банка в другой. Ему необходимо заново проходить процедуры идентификации, оформлять и согласовывать те же продукты (например, при рефинансировании ипотеки), предоставлять данные по своей платежеспособности.

По его словам, введение единого идентификационного кода, особенно если это сделать по международным стандартам (IBAN), в конечном итоге будет означать, что клиенту можно будет лишь один раз войти в банковскую среду, а затем уже свободно по ней перемещаться, осуществлять международные платежи и расчеты с минимальными ошибками и издержками за счет автоматизации обработки.

— Единый ID — это путь к отмене банковского рабства. Если сейчас переход из одного банка в другой занимает 45 дней, то в Европе с помощью IBAN на это уходит три дня. Вот что значит цифровизация. Вы остаетесь с тем же номером, просто меняются реквизиты, которые были за ним, — подытожила Алма Обаева.

Также эксперт указала, что с введением идентификатора отпадет необходимость раздувать штат бухгалтеров, которые следят за правильностью заполнения платежных поручений. Это позволит снизить издержки на оформление переводов.