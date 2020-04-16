Вот пин, вот порог: ЦБ одобрил рост лимита операций по картам без ввода кода

Центробанк выступил за увеличение размера операций, совершаемых по банковским картам без ввода пин-кода. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора. Крупнейшие банки также поддержали рост лимита. Сейчас он составляет 1 тыс. рублей по картам платежных систем «Мир» и MasterСard и 3 тыс. — по «пластику» Visa. Эта мера сократит очереди в супермаркетах, средний чек в которых уже вырос на фоне пандемии, а значит и притормозит распространение коронавируса, уверены в кредитных организациях . Однако последнее слово в этом вопросе — за платежными системами.

С тысячи до двух

Поднять порог покупки, при которой не требуется вводить код, регулятору предложил глава «Опоры России» Александр Калинин . Он выступил с этой инициативой во время совещания с ЦБ. Мера необходима прежде всего, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Тем более что в связи с ограничительными мерами граждане стали реже ходить в продуктовые магазины — а значит, вырос средний чек, рассказал «Известиям» Александр Калинин. По его мнению, минимальный размер операции по банковской карте без PIN-кода целесообразно увеличить в два раза: с 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

В ЦБ высказались за эту идею, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там также отметили важность предотвращения потенциальных рисков, которые несет эта мера.

Вот пин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их PIN-кодом, но только с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя, — говорится в сообщении регулятора .

Каждая платежная система сама устанавливает величину таких трансакций. Сейчас у MasterСard и «Мир» в России порог составляет 1 тыс. рублей, у Visa — 3 тыс. рублей, сообщили «Известиям» представители платежных систем. Эта величина носит рекомендательно-разрешительный характер, и банки могут сами устанавливать собственные лимиты в пределах этого значения, пояснили в Visa.

Впрочем, россияне активно используют оплату умными устройствами (например, через Apple Pay или Google Pay на смартфоне) — в этом случае PIN-код вводить не требуется при покупке на любую сумму, поскольку подтверждение транcакции происходит на самом устройстве с помощью touch ID или Face ID, сообщили в MasterCard. По данным финансовой организации, в 2018 году Россия была на первом месте в мире по числу оплат умными устройствами.

Для «Мира» повышение порога по операциям без пин-кода в настоящее время не планируется, заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК выступает оператором карт «Мир»).

Банки за

«Известия» спросили крупнейшие банки о том, как они оценивают предложение о повышении лимита операций по картам без ввода PIN-кода. Большинство из них выступили за повышение порога.

Мера, которая исключает касание PIN-пада, однозначно целесообразна в условиях карантина, отметил начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочаров. Он добавил, что повышение лимитов оплаты без введения кода подтверждения транcакции повышает удобство использования карты и в целом создает позитивный опыт безналичных платежей.

Чем проще для клиента провести операцию по карте, тем больше покупок он совершает, уверен начальник управления эквайринга ПСБ Никита Хомутов . Он отметил, что повышение порога будет востребовано и после карантина, причем настроить новые параметры можно будет за несколько дней.

У большинства граждан несколько карт, PIN-коды от которых в лучшем случае пишут на бумажке или в телефоне, а часто и вовсе забывают, поделился председатель правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян. Зачастую процесс оплаты превращается в поиск пароля, что увеличивает время обслуживания и приводит к очередям . Расширение лимита позволит меньше соприкасаться с платежным терминалом и снизит риск распространения инфекции, уверен он.

Вот пин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С учетом роста среднего чека актуальность действующего ограничения снижается, подтвердили в Ак Барс Банке. А возможность не вводить PIN-код — важный шаг к безопасности клиентов в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

По статистике Банка ДОМ.РФ, более 85% операций с помощью терминала приходится на сумму до 2000 рублей , сообщил директор розничных продуктов организации Евгений Шитиков. При этом в московских гипермаркетах средний чек превышает 3 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в IT-компании «Эвотор» . Там выразили уверенность, что увеличение лимита бесконтактных покупок с помощью карты особенно актуально в крупных городах.

Инициативу поддержали также в Хоум Кредит Банке и РНКБ.

Впрочем, в ВТБ потенциальное нововведение не одобрили, отметив, что не видят значительного запроса от клиентов на увеличение лимитов. Граждане, для которых важна скорость проведения операции, уже выбирают оплату с помощью смартфона, отметили в банке.

Без крупного риска

Большинство кредитных организаций допустили, что предложенные коррективы увеличат риски мошенничества. Так, например, если гражданин потерял карту, злоумышленники смогут с ее помощью совершать более крупные покупки без проведения аутентификации , предупредили в Ак Барс Банке. Такой риск есть и при существующих лимитах в 1 тыс. рублей, возразили в ПСБ. Чтобы его избежать, следует блокировать карту в момент обнаружения потери.

Вряд ли увеличение порога до 2 тыс. рублей приведет к серьезным негативным последствиям, как с точки зрения всплеска преступности, так и с точки зрения активности в использовании карт, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков . Тем не менее некоторые опасения оправданны — например, когда нет возможности оперативно получить SMS о трансакциях или позвонить в банк. По его словам, идеальной мерой было бы предоставление человеку возможности самостоятельно установить индивидуальный порог для покупок без PIN-кода, например, в пределах предлагаемых 2 тыс. рублей.

Вот пин Фото: Depositphotos

Некоторые россияне опасаются, что с бесконтактных карт можно легко украсть деньги, например, с помощью специального устройства в общественном месте. Теоретически это возможно сделать с помощью подставного POS-терминала, но тогда мошеннику нужно зарегистрировать устройство в налоговой и иметь счет в банке на юрлицо, пояснил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин.

Он уверен, что из-за жалоб клиентов этот счет быстро заблокируют, а деньги заморозят до того, как злоумышленник их выведет. Увеличение порога для транcакций без PIN-кода в этом случае не несет крупных рисков, резюмировал эксперт.