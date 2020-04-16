Вот пин, вот порог: ЦБ одобрил рост лимита операций по картам без ввода кода
Центробанк выступил за увеличение размера операций, совершаемых по банковским картам без ввода пин-кода. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора. Крупнейшие банки также поддержали рост лимита. Сейчас он составляет 1 тыс. рублей по картам платежных систем «Мир» и MasterСard и 3 тыс. — по «пластику» Visa. Эта мера сократит очереди в супермаркетах, средний чек в которых уже вырос на фоне пандемии, а значит и притормозит распространение коронавируса, уверены в кредитных организациях. Однако последнее слово в этом вопросе — за платежными системами.
С тысячи до двух
Поднять порог покупки, при которой не требуется вводить код, регулятору предложил глава «Опоры России» Александр Калинин. Он выступил с этой инициативой во время совещания с ЦБ. Мера необходима прежде всего, чтобы сократить очереди на кассах супермаркетов и таким образом предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Тем более что в связи с ограничительными мерами граждане стали реже ходить в продуктовые магазины — а значит, вырос средний чек, рассказал «Известиям» Александр Калинин. По его мнению, минимальный размер операции по банковской карте без PIN-кода целесообразно увеличить в два раза: с 1 тыс. до 2 тыс. рублей.
В ЦБ высказались за эту идею, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там также отметили важность предотвращения потенциальных рисков, которые несет эта мера.
— Мы поддерживаем увеличение лимита операций без подтверждения их PIN-кодом, но только с учетом систем риск-менеджмента, которые участники рынка определяют для себя, — говорится в сообщении регулятора.
Каждая платежная система сама устанавливает величину таких трансакций. Сейчас у MasterСard и «Мир» в России порог составляет 1 тыс. рублей, у Visa — 3 тыс. рублей, сообщили «Известиям» представители платежных систем. Эта величина носит рекомендательно-разрешительный характер, и банки могут сами устанавливать собственные лимиты в пределах этого значения, пояснили в Visa.
Впрочем, россияне активно используют оплату умными устройствами (например, через Apple Pay или Google Pay на смартфоне) — в этом случае PIN-код вводить не требуется при покупке на любую сумму, поскольку подтверждение транcакции происходит на самом устройстве с помощью touch ID или Face ID, сообщили в MasterCard. По данным финансовой организации, в 2018 году Россия была на первом месте в мире по числу оплат умными устройствами.
Для «Мира» повышение порога по операциям без пин-кода в настоящее время не планируется, заявили в Национальной системе платежных карт (НСПК выступает оператором карт «Мир»).
Банки за
«Известия» спросили крупнейшие банки о том, как они оценивают предложение о повышении лимита операций по картам без ввода PIN-кода. Большинство из них выступили за повышение порога.
Мера, которая исключает касание PIN-пада, однозначно целесообразна в условиях карантина, отметил начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочаров. Он добавил, что повышение лимитов оплаты без введения кода подтверждения транcакции повышает удобство использования карты и в целом создает позитивный опыт безналичных платежей.
Чем проще для клиента провести операцию по карте, тем больше покупок он совершает, уверен начальник управления эквайринга ПСБ Никита Хомутов. Он отметил, что повышение порога будет востребовано и после карантина, причем настроить новые параметры можно будет за несколько дней.
У большинства граждан несколько карт, PIN-коды от которых в лучшем случае пишут на бумажке или в телефоне, а часто и вовсе забывают, поделился председатель правления банка «Восточный» Вячеслав Арутюнян. Зачастую процесс оплаты превращается в поиск пароля, что увеличивает время обслуживания и приводит к очередям. Расширение лимита позволит меньше соприкасаться с платежным терминалом и снизит риск распространения инфекции, уверен он.
С учетом роста среднего чека актуальность действующего ограничения снижается, подтвердили в Ак Барс Банке. А возможность не вводить PIN-код — важный шаг к безопасности клиентов в условиях сложной эпидемиологической ситуации.
По статистике Банка ДОМ.РФ, более 85% операций с помощью терминала приходится на сумму до 2000 рублей, сообщил директор розничных продуктов организации Евгений Шитиков. При этом в московских гипермаркетах средний чек превышает 3 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в IT-компании «Эвотор». Там выразили уверенность, что увеличение лимита бесконтактных покупок с помощью карты особенно актуально в крупных городах.
Инициативу поддержали также в Хоум Кредит Банке и РНКБ.
Впрочем, в ВТБ потенциальное нововведение не одобрили, отметив, что не видят значительного запроса от клиентов на увеличение лимитов. Граждане, для которых важна скорость проведения операции, уже выбирают оплату с помощью смартфона, отметили в банке.
Без крупного риска
Большинство кредитных организаций допустили, что предложенные коррективы увеличат риски мошенничества. Так, например, если гражданин потерял карту, злоумышленники смогут с ее помощью совершать более крупные покупки без проведения аутентификации, предупредили в Ак Барс Банке. Такой риск есть и при существующих лимитах в 1 тыс. рублей, возразили в ПСБ. Чтобы его избежать, следует блокировать карту в момент обнаружения потери.
Вряд ли увеличение порога до 2 тыс. рублей приведет к серьезным негативным последствиям, как с точки зрения всплеска преступности, так и с точки зрения активности в использовании карт, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Тем не менее некоторые опасения оправданны — например, когда нет возможности оперативно получить SMS о трансакциях или позвонить в банк. По его словам, идеальной мерой было бы предоставление человеку возможности самостоятельно установить индивидуальный порог для покупок без PIN-кода, например, в пределах предлагаемых 2 тыс. рублей.
Некоторые россияне опасаются, что с бесконтактных карт можно легко украсть деньги, например, с помощью специального устройства в общественном месте. Теоретически это возможно сделать с помощью подставного POS-терминала, но тогда мошеннику нужно зарегистрировать устройство в налоговой и иметь счет в банке на юрлицо, пояснил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин.
Он уверен, что из-за жалоб клиентов этот счет быстро заблокируют, а деньги заморозят до того, как злоумышленник их выведет. Увеличение порога для транcакций без PIN-кода в этом случае не несет крупных рисков, резюмировал эксперт.