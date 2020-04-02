По востребованию: в СБП появится функция «попрошайки» денег
В Системе быстрых платежей (СБП) появится функция «попрошайки» денег. Это упростит перечисления между собственными счетами и оплату общих чеков (например, в ресторане или за совместный подарок). Об этом «Известиям» рассказали пять источников на финансовом рынке, информацию также подтвердили в ЦБ и Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП). «Попрошайка» может стать мишенью для мошенников, использующих социальную инженерию, опасаются эксперты. Из-за пандемии коронавируса банки отменят комиссии за переводы в СБП с 1 мая, что послужит резкому увеличению объема перечислений через сервис ЦБ.
Волшебное слово
Запуск функции денежных переводов по запросу получателя средств в СБП запланирован на III квартал 2020-го, рассказали «Известиям» пять источников на финансовом рынке.Информацию подтвердили в Центробанке и НСПК. Сервис будет востребован прежде всего для переводов между счетами одного пользователя в разных банках, считают в клиринговом центре Системы. Такая функция будет удобна пользователям, которые захотят получить свои деньги из банков, где у них нет мобильного приложения, например, если на карту такой кредитной организации приходит зарплата, отметили в Промсвязьбанке.
В НСПК добавили, что «попрошайка» будет хорошим вариантом, когда клиенту нужно запросить конкретную сумму у нескольких пользователей: например, если требуется скинуться на покупку подарка или оплатить общий счет в ресторане. Рассчитавшись с официантом, клиент банка, подключенного к СБП, сможет направить друзьям запросы на перевод денег за их позиции в чеке. Предполагается, что другим пользователям придет уведомление с возможностью подтвердить запрос, пояснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.
— Перевод по инициативе получателя в дальнейшем может использоваться для оплаты в интернете по модели «подписки». Счет в СБП можно подвязать к какому-то сервису, который будет «вытягивать» оплату, например, каждый месяц. Еще один вариант использования этой технологии — возможность пополнять электронный кошелек через СБП по инициативе его владельца и из стороннего приложения, — рассказал директор по эквайрингу банка «Открытие» Александр Дынин.
Внедрением функции «попрошайки» денег через СБП в свои мобильные банки заинтересованы ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», МКБ, Абсолют Банк, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях.
В ЦБ подтвердили, что сейчас идет разработка оптимального для пользователей сценария переводов по запросу получателя. Внедрить этот сервис банки с универсальной лицензией должны будут не позднее 1 июня 2021 года, следует из проекта положения ЦБ «О платежной системе Банка России» («Известия» ознакомились с документом).
Новый сервис будет крайне востребован, считают в Тинькофф Банке, где такой функционал уже реализован для карточных переводов. В кредитной организации подчеркнули, что аналогичная услуга пользуется большой популярностью, а одна из самых распространенных опций — перевод зарплаты из другого банка. «Попрошайкой» денег будут пользоваться 10–15% клиентов Системы быстрых платежей, ожидают в Ак Барс Банке.
Корона ускоряет переводы
Опция может быть полезна, например, для семей, общий бюджет которых лежит на счете одного из членов: родственники могут кидать на этот номер «попрошайки», а владелец карты с семейными средствами — подтверждать перечисления, ожидает директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
Пока серьезных рисков кибербезопасности в связи с введением такой функции не ожидается: пользователю достаточно не отвечать на запрос и средства не будут переведены, считает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он подчеркнул, что человек остается самым слабым звеном, поэтому вполне вероятно, что функцией попытаются воспользоваться злоумышленники, придумав новые сценарии обмана.
— Например, с помощью социальной инженерии мошенники могут убедить жертву перевести деньги. Если запрос поступил от знакомого — важно позвонить и убедиться, что деньги запрашивает именно он. А если от неизвестного человека или организации — не подтверждать перевод, — предупредил Сергей Голованов.
По состоянию на начало марта в СБП было совершено порядка 10 млн операций на общую сумму около 85 млрд рублей, поделились с «Известиями» статистикой в регуляторе. Однако в ближайшее время объем перечислений через сервис может резко возрасти. В конце марта к Системе быстрых платежей присоединился Сбербанк: он должен был сделать это, как и другие системно значимые кредитные организации, полгода назад — 1 октября 2019-го, но не успел. Более того, по распоряжению ЦБ с 1 мая все переводы общей суммой до 100 тыс. рублей в месяц через СБП не будут облагаться комиссией — это одна из мер поддержки россиян во время пандемии коронавируса.
В связи с распространением COVID-19 и переходом на удаленную работу все дистанционные сервисы, в том числе банковские, будут пользоваться повышенным спросом, прогнозирует директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По его оценкам, доля переводов с использованием СБП стремительно вырастет.
С другой стороны, суммы перечислений могут сократиться из-за ухудшения денежного положения некоторых россиян вследствие пандемии и финансовой нестабильности, считает Павел Мясоедов из «Интеллектуального резерва». По его ожиданиям, в целом СБП будет развиваться вне зависимости от коронавируса и внешних колебаний экономики, хотя наращивание ее функций может быть несколько заторможено из-за решения регулятором более острых проблем.