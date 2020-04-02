По востребованию: в СБП появится функция «попрошайки» денег

В Системе быстрых платежей (СБП) появится функция «попрошайки» денег . Это упростит перечисления между собственными счетами и оплату общих чеков (например, в ресторане или за совместный подарок). Об этом «Известиям» рассказали пять источников на финансовом рынке, информацию также подтвердили в ЦБ и Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр СБП). «Попрошайка» может стать мишенью для мошенников, использующих социальную инженерию, опасаются эксперты. Из-за пандемии коронавируса банки отменят комиссии за переводы в СБП с 1 мая, что послужит резкому увеличению объема перечислений через сервис ЦБ.

Волшебное слово

Запуск функции денежных переводов по запросу получателя средств в СБП запланирован на III квартал 2020-го, рассказали «Известиям» пять источников на финансовом рынке. Информацию подтвердили в Центробанке и НСПК. Сервис будет востребован прежде всего для переводов между счетами одного пользователя в разных банках, считают в клиринговом центре Системы. Такая функция будет удобна пользователям, которые захотят получить свои деньги из банков, где у них нет мобильного приложения, например, если на карту такой кредитной организации приходит зарплата , отметили в Промсвязьбанке.

В НСПК добавили, что «попрошайка» будет хорошим вариантом, когда клиенту нужно запросить конкретную сумму у нескольких пользователей: например, если требуется скинуться на покупку подарка или оплатить общий счет в ресторане . Рассчитавшись с официантом, клиент банка, подключенного к СБП, сможет направить друзьям запросы на перевод денег за их позиции в чеке. Предполагается, что другим пользователям придет уведомление с возможностью подтвердить запрос, пояснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

бп2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Перевод по инициативе получателя в дальнейшем может использоваться для оплаты в интернете по модели «подписки» . Счет в СБП можно подвязать к какому-то сервису, который будет «вытягивать» оплату, например, каждый месяц. Еще один вариант использования этой технологии — возможность пополнять электронный кошелек через СБП по инициативе его владельца и из стороннего приложения, — рассказал директор по эквайрингу банка «Открытие» Александр Дынин.

Внедрением функции «попрошайки» денег через СБП в свои мобильные банки заинтересованы ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», МКБ, Абсолют Банк, рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях.

В ЦБ подтвердили, что сейчас идет разработка оптимального для пользователей сценария переводов по запросу получателя. Внедрить этот сервис банки с универсальной лицензией должны будут не позднее 1 июня 2021 года , следует из проекта положения ЦБ «О платежной системе Банка России» («Известия» ознакомились с документом).

Новый сервис будет крайне востребован, считают в Тинькофф Банке, где такой функционал уже реализован для карточных переводов. В кредитной организации подчеркнули, что аналогичная услуга пользуется большой популярностью , а одна из самых распространенных опций — перевод зарплаты из другого банка. «Попрошайкой» денег будут пользоваться 10–15% клиентов Системы быстрых платежей, ожидают в Ак Барс Банке.

Корона ускоряет переводы

Опция может быть полезна, например, для семей, общий бюджет которых лежит на счете одного из членов : родственники могут кидать на этот номер «попрошайки», а владелец карты с семейными средствами — подтверждать перечисления, ожидает директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Пока серьезных рисков кибербезопасности в связи с введением такой функции не ожидается: пользователю достаточно не отвечать на запрос и средства не будут переведены , считает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он подчеркнул, что человек остается самым слабым звеном, поэтому вполне вероятно, что функцией попытаются воспользоваться злоумышленники, придумав новые сценарии обмана.

— Например, с помощью социальной инженерии мошенники могут убедить жертву перевести деньги. Если запрос поступил от знакомого — важно позвонить и убедиться, что деньги запрашивает именно он. А если от неизвестного человека или организации — не подтверждать перевод , — предупредил Сергей Голованов.

бп1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По состоянию на начало марта в СБП было совершено порядка 10 млн операций на общую сумму около 85 млрд рублей, поделились с «Известиями» статистикой в регуляторе . Однако в ближайшее время объем перечислений через сервис может резко возрасти. В конце марта к Системе быстрых платежей присоединился Сбербанк: он должен был сделать это, как и другие системно значимые кредитные организации, полгода назад — 1 октября 2019-го, но не успел. Более того, по распоряжению ЦБ с 1 мая все переводы общей суммой до 100 тыс. рублей в месяц через СБП не будут облагаться комиссией — это одна из мер поддержки россиян во время пандемии коронавируса.

В связи с распространением COVID-19 и переходом на удаленную работу все дистанционные сервисы, в том числе банковские, будут пользоваться повышенным спросом , прогнозирует директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. По его оценкам, доля переводов с использованием СБП стремительно вырастет.