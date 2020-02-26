Что имеем — сохраним: банки не спешат отменять комиссии в СБП

Только четыре кредитные организации готовы вслед за ЦБ как минимум на два года отменить уже введенные комиссии за межбанковские переводы граждан в системе быстрых платежей (СБП). Об этом их представители рассказали «Известиям» накануне годовщины промышленного запуска системы. С 28 февраля 2019-го через СБП перечислили уже более 80 млрд рублей, отчитались в регуляторе . Это всё еще менее процента от всех онлайн-переводов по стране, оценили эксперты. На рынке ожидают, что в 2020-м объем таких операций увеличится в десятки раз, а количество подключенных для оплаты по QR-коду торговых точек вырастет с 800 до десятков тысяч.

Комиссионная борьба

Не все участники СБП планируют отказаться от уже введенных комиссий за межбанковские переводы по номеру телефона. О готовности сделать это «Известиям» рассказали только в МКБ, Абсолют Банке, Ак Барс Банке и в «Русском стандарте». Еще пять банков комиссии и не вводили: «Тинькофф», «Альфа», «Открытие», «Рокет», «Авангард» и ВТБ. В пресс-службе последнего уточнили, что тарифы останутся нулевыми как минимум в I квартале 2020-го. Некоторые банки, например СКБ, не собираются избавляться от уже введенных комиссий . Остальные 33 организации — участницы СБП или отказались отвечать на вопрос об отмене тарифов, или проигнорировали его.

Решение об отказе от комиссий может быть принято, поскольку ЦБ продлил период бесплатных переводов для банков-участников до середины 2022 года . При этом в регуляторе отметили, что кредитным организациям не запрещается устанавливать тарифы для конечного потребителя , но Банк России пообещал при необходимости ограничить их максимальный размер.

СБП_2 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Справка «Известий» Нулевые комиссии уже действовали до 1 января 2020-го, но затем регулятор начал взимать плату за каждую операцию от 5 копеек до 2 рублей. Финорганизации стали устанавливать собственные тарифы, сопоставимые с обычными переводами по номеру карты, — в среднем 1–1,5%, но с минимальной суммой за перевод (15–30 рублей), писали ранее «Известия».

В МКБ «Известиям» сообщили, что планируют отменить комиссии за P2P-переводы через СБП вслед за решением ЦБ. Там подчеркнули, что с введением комиссий не заметили замедления в приросте объемов перечислений.

Ак Барс Банк также готов пересмотреть свою тарифную политику в СБП, отменив комиссию в 1% для всех клиентов, сообщили «Известиям» в кредитной организации. Там напомнили: в середине февраля, когда регулятор только анонсировал решение об отмене комиссий, банк сделал бесплатными все перечисления до 100 тыс. рублей в месяц.

Пересмотр комиссионной политики для клиентов в СБП весьма вероятен с учетом решения ЦБ, сообщил «Известиям» директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он добавил: все ждут информации о тарифе, который выставит Сбербанк, что непосредственно повлияет на стоимость услуги на рынке.

Сбербанк — единственная системно-значимая кредитная организация, которая пока не подключилась к СБП. Там обещали сделать это в I квартале 2020-го. Планы не меняются, подтвердили «Известиям» в Сбербанке.

Первая годовщина

Решение об отмене комиссий регулятор вынес накануне годовщины промышленного запуска системы быстрых платежей, который состоялся 28 февраля 2019-го. С конца января прошлого года банки в тестовом режиме подключались к платформе, но переводы были доступны только для ограниченного круга пользователей, пояснили «Известиям» в кредитных организациях.

В настоящий момент к СБП присоединились 43 кредитные организации и более 160 на очереди, сообщили «Известиям» в Банке России. В регуляторе подчеркнули, что в системе уже проведено свыше 9,5 млн операций на общую сумму почти 82 млрд рублей.

Опрошенные «Известиями» участники рынка отмечают рост интереса пользователей к сервису — в среднем объем переведенных средств увеличивается на 15–30% ежемесячно. В следующем году банки ожидают рост показателя в 5–15 раз.

СБП стала привычной частью финансовых взаимоотношений : за год клиенты привыкли, что можно переводить деньги без реквизитов, и даже используют систему в качестве мессенджера, сопровождая переводы сообщениями-приветами и поздравлениями с днем рождения, рассказала руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольга Алексюк.

Тем не менее пока цифры нельзя назвать впечатляющими: объем всех денежных переводов россиян с карты на карту по итогам 2019 года составил порядка 36 трлн рублей — то есть на СБП приходится менее 0,5%, оценил директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов. По словам эксперта, подавляющую долю рынка занимает аналогичный СБП сервис перечислений по номеру телефона «Сбербанк онлайн».

Рынок QR под вопросом

Для оплаты покупок через СБП по QR-коду к системе подключено уже более 800 торговых точек, сообщили «Известиям» в клиринговом центре СБП — Национальной системе платежных карт. В ближайшие месяцы кредитные организации планируют настроить оплату таким способом еще в нескольких тысячах точек — в магазинах, кафе, киосках самообслуживания, рассказали «Известиям» участники рынка.

Особенно большой спрос на сервис оплаты по QR-коду от крупного бизнеса, заявили в Тинькофф Банке. Оплата через СБП уже внедряется, например, в Ozon, сети «М.Видео-Эльдорадо», «Ростелекоме». СБП будет быстро развиваться в интернет-ритейле, поскольку отсканировать QR-код значительно удобнее, чем вводить все реквизиты карты, считает представитель Почта Банка.