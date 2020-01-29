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Россияне перевели через СБП почти 70 млрд рублей за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За год россияне перевели через Систему быстрых платежей (СБП) почти 70 млрд рублей. Об этом рассказала глава департамента Национальной платежной системы Алла Бакина.

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За год работы пользователи системы совершили более 8 млн операций, рассказала Бакина. Ежемесячный прирост как по количеству платежей, так и по их объему составляет около 25%, передает «РИА Новости».

20 января в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир» и СБП) «Известиям» рассказали, что в системе планируется функция оплаты электронных чаевых по QR-коду. Ранее аналогичная функция появилась в системе Visa. О планах ввести подобную опцию также рассказали представители нескольких банков.

СБП была запущена в январе 2019 года. Сейчас в ней около 30 участников. Она позволяет пользователям совершать мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода, а также оплату покупок и услуг при помощи QR-кода в магазинах.

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