Россияне перевели через СБП почти 70 млрд рублей за год
За год россияне перевели через Систему быстрых платежей (СБП) почти 70 млрд рублей. Об этом рассказала глава департамента Национальной платежной системы Алла Бакина.
За год работы пользователи системы совершили более 8 млн операций, рассказала Бакина. Ежемесячный прирост как по количеству платежей, так и по их объему составляет около 25%, передает «РИА Новости».
20 января в Национальной системе платежных карт (НСПК — оператор карт «Мир» и СБП) «Известиям» рассказали, что в системе планируется функция оплаты электронных чаевых по QR-коду. Ранее аналогичная функция появилась в системе Visa. О планах ввести подобную опцию также рассказали представители нескольких банков.
СБП была запущена в январе 2019 года. Сейчас в ней около 30 участников. Она позволяет пользователям совершать мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода, а также оплату покупок и услуг при помощи QR-кода в магазинах.