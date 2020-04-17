В Минздраве рассказали о разработке робота для забора анализов на коронавирус

Министерство здравоохранения России разработало робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил «РИА Новости» главный уролог ведомства Дмитрий Пушкарь.

«Новый робот позволяет практически бесконтактно специалисту, который находится за стеклом, в помещении, где воздух разрежен, через специальные отверстия достичь глотки, не используя рук, с помощью удаленного контроллера. Взять непосредственно этот анализ и доставить его в пробирку», ― рассказал он агентству.

При этом Пушкарь добавил, что разработанного Минздравом робота пока не отправляли на лицензирование в Роспотребнадзор, поскольку вначале нужно провести клинические испытания и проследить за тем, чтобы его восприняло медицинское сообщество, в особенности инфекционисты и эпидемиологи.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 17 апреля в России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели ― 2 590.

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