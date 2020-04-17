В Кремле оценили вероятность появления точного прогноза по COVID-19

Точного прогноза по ситуации с коронавирусом быть не может, решения принимаются по ситуации, в зависимости от темпов роста заболевания. Об этом заявил 17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Вы видели тех, кто представляет экспертное мнение, это руководители наших профильных медицинских организаций, научно-медицинских центров. С ними [президент России Владимир] Путин на прошлой неделе проводил очень обстоятельную встречу. Эти ученые, эти медики, они формулируют точку зрения, которую передают уже в штаб и передают главе государства», — сказал Песков.

Он добавил, что это данные по уровню прироста заболевших, по числу выздоровевших, а другая информация собирается по регионам и анализируется. «Собственно, вот такой процесс», — сказал представитель Кремля, отметив, что во главе угла находится здоровье граждан.

Накануне российский лидер в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону, но властям удается действовать на опережение. Путин добавил, что нужен хороший прогноз профессионалов по ситуации с COVID-19, в том числе на ближайшие 3–10 дней.

Президент попросил правительство вести и обновлять прогноз, и каждый день докладывать ему.

Как сообщила 13 апреля вице-премьер Татьяна Голикова, число инфицированных в России ежедневно растет на 17–18%. По ее словам, в стране не подтвердилась ни одна математическая модель распространения коронавируса, абсолютные цифры по заболеваемости «не очень приятные».

За минувшие сутки в России выявили 4070 новых случаев оронавируса и 286 выздоровевших. Общее число заболевших в стране достигло 32 008 человек, погибших — 273.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.