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Работающим россиянам старше 65 лет выдадут больничные до 30 апреля

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Работающие россияне старше 65 лет смогут получить еще один электронный больничный на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции, аналогичный с действующему с 6 по 19 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда в пятницу, 17 апреля.

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Предоставлять дополнительные документы не нужно. «Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Антона Котякова.

Гражданин старше 65 лет может получить такой больничный, если его не перевели на дистанционную работу и он не находится в отпуске.

Электронные больничные оплачиваются работнику за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) за весь период в течение семи календарных дней со дня формирования документа.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с режимом самоизоляции проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, ограниченный среднемесячным заработком 69 961,65 рублей.

С 30 марта по 30 апреля включительно в России объявлен нерабочий период с сохранением зарплат. В этот период гражданам необходимо соблюдать домашний режим, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране. Некоторые организации перевели своих работников на удаленный режим. Работают только некоторые сферы, среди которых магазины, продающие товары первой необходимости, аптеки, зоотовары, больницы.

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Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля утвердил порядок оформления больничных и выплат по ним для лиц старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Изначально листы нетрудоспособности формировались с 6 по 19 апреля на 14 календарных дней, пишет «Газета.ру».

В ходе заседания в онлайн-формате президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 6 апреля глава правительства заявил, что в России упрощенным механизмом оформления больничного на период карантина воспользовались 36 тыс. человек.

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