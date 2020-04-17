Более 13,5 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве

Более 13,5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве в период с 11 по 17 апреля. Общая сумма штрафов составила 54 млн рублей. Об этом сообщил министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков в четверг, 17 апреля.

«Если рассматривать период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали уже не только активно патрулировать, но и привлекать к административной ответственности, то у нас на сегодняшний день составлено более 13,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 54 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Чиновник отметил, что только за последние сутки в Москве было составлено порядка 1,5 тыс. протоколов за пренебрежение режимом самоизоляции.

По его словам, большинство нарушителей — это молодежь и граждане среднего возраста.

Ранее в этот же день стало известно о 1959 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированных в Москве за последние сутки. Всего в городе на сегодняшний день, по данным оперштаба, выявлено 18 105 случаев инфицирования.

При этом согласно информации сервисов «Яндекса», индекс самоизоляции в городе в полдень пятницы опустился до отметки в 3,2 балла. Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города.

Накануне Данчинков заявил, что горожане плохо соблюдают режим самоизоляции. По его словам, несмотря на угрозу заражения коронавирусной инфекцией, граждане продолжают гулять в парках, жарить шашлыки, выводить детей на детские площадки.

В этот же день столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

С 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте. Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

За нарушение данных мер в городе положены штрафы. Так, согласно принятому Мосгордумой закону, за несоблюдение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Однако, согласно поправкам в КоАП, люди, чьи действия во время карантина несут опасность для остальных, могут заплатить от 15 до 40 тыс. рублей.

Всего на сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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