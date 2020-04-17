Прямой эфир
Сюжет:

Более 13,5 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 13,5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве в период с 11 по 17 апреля. Общая сумма штрафов составила 54 млн рублей. Об этом сообщил министр столичного правительства, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчинков в четверг, 17 апреля.

Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии
Влияние COVID-19 на ситуацию на дорогах общего пользования

«Если рассматривать период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали уже не только активно патрулировать, но и привлекать к административной ответственности, то у нас на сегодняшний день составлено более 13,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 54 млн рублей», — цитирует его ТАСС.

Чиновник отметил, что только за последние сутки в Москве было составлено порядка 1,5 тыс. протоколов за пренебрежение режимом самоизоляции.

По его словам, большинство нарушителей — это молодежь и граждане среднего возраста.

Ранее в этот же день стало известно о 1959 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, зафиксированных в Москве за последние сутки. Всего в городе на сегодняшний день, по данным оперштаба, выявлено 18 105 случаев инфицирования.

При этом согласно информации сервисов «Яндекса», индекс самоизоляции в городе в полдень пятницы опустился до отметки в 3,2 балла. Чем ниже числовое значение индекса, тем больше людей находится на улицах города.

Накануне Данчинков заявил, что горожане плохо соблюдают режим самоизоляции. По его словам, несмотря на угрозу заражения коронавирусной инфекцией, граждане продолжают гулять в парках, жарить шашлыки, выводить детей на детские площадки.

В этот же день столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина грозит штраф.

С 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте. Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

За нарушение данных мер в городе положены штрафы. Так, согласно принятому Мосгордумой закону, за несоблюдение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Однако, согласно поправкам в КоАП, люди, чьи действия во время карантина несут опасность для остальных, могут заплатить от 15 до 40 тыс. рублей.

Всего на сегодняшний день в России, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в стране составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

1

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев допустил введение более жестких мер для борьбы с COVID-19
Более 400 медиков заразились коронавирусом в Белоруссии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020