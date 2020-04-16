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Все случаи ОРВИ в Москве будут считать подозрением на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Все случаи ОРВИ в Москве начнут рассматривать как подозрение на коронавирус. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

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«Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации Клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус», — цитирует чиновницу Telegram-канал оперштаба Москвы.

Она отметила, что таким пациентам будет выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. Такой же документ получат лица, проживающие с ними. Состояние заболевших врачи будут контролировать в ходе регулярных обзвонов.

Ранее, 13 апреля, соответствующую рекомендацию дал Минздрав России. В ведомстве призвали медицинских работников классифицировать любой случай заболевания ОРВИ вне зависимости от анамнеза как подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.

По состоянию на 16 апреля в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели. Общее число заболевших в Москве достигло 16 146 человек.

Для предотвращения распространения заболевания в городе с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции для всех граждан. До 1 мая горожанам можно выходить из дома лишь в экстренных случаях: для обращения к врачу, похода в ближайший магазин, а также чтобы выгулять питомца на расстоянии не более 100 м от дома или вынести мусор.

С 15 апреля в Москве введена система цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта для борьбы с распространением коронавируса. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.коронавирус

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