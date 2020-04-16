В Москву из-за нарушения самоизоляции не пустили более 12 тыс. водителей

Более 12 тыс. автолюбителей за последние четыре дня не пропустили на въездах в Москву из-за нарушения режима самоизоляции, в том числе из-за отсутствия цифровых пропусков. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что в столицу также не смогли проехать водители, передвигавшиеся на автомобилях с региональными номерными знаками.

«Более 12 тыс. водителей машин не пустили в Москву с 12 апреля, когда все въезды в город были частично перекрыты. <…> В первый день работы электронных пропусков в город не было допущено более 3 тыс. автомобилей», — отметил собеседник агентства.

Как передает агентство, в первый день введения пропускного режима в Москве свыше 90% водителей и их пассажиров, которых проверили на въездах в город, подошли к оформлению цифровых пропусков ответственно.

Также сообщается, что ГИБДД пока не составляет протоколы на нарушителей.

Накануне, 15 апреля, в день вступления в силу пропускного режима в столице на въездах в город образовались заторы. При этом в ГИБДД сообщили, что сплошных проверок цифровых пропусков на передвижение пока нет. Стражи порядка останавливали машины выборочно.

Всего под контролем находятся 160 въездов в город. Пропуск должен быть как у водителя, так и у его пассажиров. В случае отсутствия документа грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. В столицу и область временно не пропускают автомобили с номерами других регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о введении с 15 апреля в столичном регионе системы цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта для борьбы с распространением коронавируса. Пешеходам пропуска пока не нужны.

Получить электронное разрешение можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377. В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа, заявку можно также оставить через домен nedoma.mos.ru. К 14 апреля было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, большинство из них — для совершения поездок на работу.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала своего распространения в декабре прошлого года в китайском Ухане, охватил уже более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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