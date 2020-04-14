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В Москве оформили 3,2 млн. цифровых пропусков

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В столице за сутки оформили 3,2 млн. цифровых пропусков для передвижения по городу на личном или общественном транспорте. По результатам первичных проверок будут аннулированы около 900 тыс. пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные. Оформить разрешение можно на сайте мэрии Москвы.

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