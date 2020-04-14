В Москве задержаны байкеры за нарушение самоизоляции

На Воробьевых горах полиция остановила группу байкеров. Молодые люди нарушили режим самоизоляции. Мотоциклисты собрались на своем излюбленном месте, несмотря на ограничения в столице. Минимальный штраф за нарушение карантина в Москве 4 тыс. рублей. За повторное несоблюдение ограничительных мер выпишут штраф в 5 тыс.