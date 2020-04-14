Таксопарки Москвы опасаются разорения на фоне пандемии. Владельцы компаний направили письмо мэру столицы. Предприниматели уверены, что без поддержки они не справятся. Из-за пандемии простаивает около 60% автомобилей. Одна из мер поддержки, которую предлагают бизнесмены, — выдача сертификатов форс-мажора от московской Торгово-промышленной палаты.Также таксопарки просят выдать им субсидии из бюджета столицы. Предполагалось, что эти деньги предприниматели получат в декабре и они пойдут на обновление парков автомобилей.