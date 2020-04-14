С 14 апреля в Москве закрыли выходы и входы у 20 станций метро. В списке те станции, где поток пассажиров уменьшился в разы и те, у которых есть не менее двух вестибюлей. Попасть на станции можно через соседние вестибюли. Ограничат работу станций «Савёловская» Большой Кольцевой линии, «Багратионовская», «Выставочная», «Пионерская» и «Международная». Полный список закрытых выходов есть на сайте метрополитена. Ограничения снимут, когда эпидемия пойдет на спад и москвичи вернутся на работу.