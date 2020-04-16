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Психолог дал советы по сохранению эффективности на удаленной работе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН в четверг, 16 апреля, в качестве причины снижения эффективности на «удаленке» назвал не самоизоляцию, а отсутствие коллег, начальства и рабочей атмосферы.

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По словам специалиста, страдающие от падения эффективности в работе сотрудники обладают «так называемым внешним фокусом контроля», поскольку выполнение задания у них структурируют внешняя среда, начальство, коллеги и рабочее место. Самостоятельно составить себе план и удержать поставленную цель им дается с трудом на удаленной работе.

«На самом деле это будет иметь глубоко идущие последствия. Многие люди, которые перешли на удаленку, работают в преуспевающих сферах, допустим, IT-специалисты. И они ошибочно были уверены, что смогут работать из любой точки мира, это, кстати, относится и к журналистам. Но, потом выясняется, что, если не обсудить что-то с коллегами, не получить реальную обратную связь, где не только текст, но и глаза играют роль, исчезает понимание и оценка качества твоей работы», — заявил Ениколопов.

Психолог также дал несколько советов тем, кто замечает снижение своей эффективности на дому. Главное — планировать и структурировать свои действия, а не полагаться на спонтанность. По словам специалиста, каждый день должен быть расписан и распланирован, даже с учетом перекусов. Также эксперт призвал не отчаиваться, если какие-то задачи оказались невыполненными: их нужно перенести на следующий день, но сделать вывод, почему не удалось решить их вовремя.

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Ранее 16 апреля аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, как россияне оценивают эффективность своей работы после перехода на удаленный режим. Результат исследования показал, что каждый третий россиянин (31%) стал менее эффективно работать на «удаленке», пишет RT. При этом 5% опрошенных подчеркнули, что им с трудом удается организовать рабочий процесс. Между тем, больше половины (59%) респондентов отметили, что переход на «удаленку» никак не сказался на эффективности их работы. Более того — 9% стали работать продуктивнее, чем в офисе, пишет «Ридус». 16% опрошенных рассказали, что скучают по очному общению с коллегами и руководителем.

По словам аналитиков, удаленный формат работы имеет и положительные моменты, пишет сайт kp.ru. Больше половины респондентов заявили об экономии времени, которое обычно уходило на дорогу до офиса. 49% отметили, что теперь сами могут распределять время на рабочие задачи. Около 40% опрошенных упомянули, что в таком режиме лучше совмещают работу, домашние дела, общение с семьей и учебу, уточняет телеканал «360».

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

коронавирус

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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