Психолог дал советы по сохранению эффективности на удаленной работе

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН в четверг, 16 апреля, в качестве причины снижения эффективности на «удаленке» назвал не самоизоляцию, а отсутствие коллег, начальства и рабочей атмосферы.

По словам специалиста, страдающие от падения эффективности в работе сотрудники обладают «так называемым внешним фокусом контроля», поскольку выполнение задания у них структурируют внешняя среда, начальство, коллеги и рабочее место. Самостоятельно составить себе план и удержать поставленную цель им дается с трудом на удаленной работе.

«На самом деле это будет иметь глубоко идущие последствия. Многие люди, которые перешли на удаленку, работают в преуспевающих сферах, допустим, IT-специалисты. И они ошибочно были уверены, что смогут работать из любой точки мира, это, кстати, относится и к журналистам. Но, потом выясняется, что, если не обсудить что-то с коллегами, не получить реальную обратную связь, где не только текст, но и глаза играют роль, исчезает понимание и оценка качества твоей работы», — заявил Ениколопов.

Психолог также дал несколько советов тем, кто замечает снижение своей эффективности на дому. Главное — планировать и структурировать свои действия, а не полагаться на спонтанность. По словам специалиста, каждый день должен быть расписан и распланирован, даже с учетом перекусов. Также эксперт призвал не отчаиваться, если какие-то задачи оказались невыполненными: их нужно перенести на следующий день, но сделать вывод, почему не удалось решить их вовремя.

Ранее 16 апреля аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, как россияне оценивают эффективность своей работы после перехода на удаленный режим. Результат исследования показал, что каждый третий россиянин (31%) стал менее эффективно работать на «удаленке», пишет RT. При этом 5% опрошенных подчеркнули, что им с трудом удается организовать рабочий процесс. Между тем, больше половины (59%) респондентов отметили, что переход на «удаленку» никак не сказался на эффективности их работы. Более того — 9% стали работать продуктивнее, чем в офисе, пишет «Ридус». 16% опрошенных рассказали, что скучают по очному общению с коллегами и руководителем.

По словам аналитиков, удаленный формат работы имеет и положительные моменты, пишет сайт kp.ru. Больше половины респондентов заявили об экономии времени, которое обычно уходило на дорогу до офиса. 49% отметили, что теперь сами могут распределять время на рабочие задачи. Около 40% опрошенных упомянули, что в таком режиме лучше совмещают работу, домашние дела, общение с семьей и учебу, уточняет телеканал «360».

2 апреля президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2304.

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