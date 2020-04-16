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Матвиенко призвала соблюдать режим самоизоляции «столько, сколько понадобится»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Граждане России должны соблюдать режим самоизоляции, введенный в регионах страны, столько, сколько понадобится. Об этом в четверг, 16 апреля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Находиться в режиме самоизоляции ― это тяжело. Это объективно, я это по себе знаю. Это тяжелая история, особенно, когда люди без работы, на дистанционной или в вынужденном отпуске», ― сказала она.

Также Матвиенко отметила, что россияне должны будут находиться на режиме самоизоляции столько, сколько потребует обстановка.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. 2 апреля президент России Владимир Путин продлил в стране период нерабочих дней до 1 мая.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2 304.

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