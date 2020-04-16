Мурашко заявил о готовности РФ участвовать в изучении схем лечения от COVID-19
Россия готова принять участие в международном клиническом исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) четырех наиболее перспективных схем лечения от коронавируса. Об этом 16 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Мы выражаем готовность принять участие в международном многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании Всемирной организации здравоохранения SOLIDARITY («Солидарность»)» , — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
Исследование «Солидарность» — клинические испытания четырех наиболее перспективных схем лечения коронавируса.
Ранее, 14 апреля, Мурашко заявил, что разработка вакцины от COVID-19 проходит в семи российских научных центрах и в ближайшее время начнутся клинические испытания.
16 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру».
Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.
По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.