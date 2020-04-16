Мурашко заявил о готовности РФ участвовать в изучении схем лечения от COVID-19

Россия готова принять участие в международном клиническом исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) четырех наиболее перспективных схем лечения от коронавируса. Об этом 16 апреля заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы выражаем готовность принять участие в международном многоцентровом рандомизированном клиническом исследовании Всемирной организации здравоохранения SOLIDARITY («Солидарность»)» , — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Исследование «Солидарность» — клинические испытания четырех наиболее перспективных схем лечения коронавируса.

Ранее, 14 апреля, Мурашко заявил, что разработка вакцины от COVID-19 проходит в семи российских научных центрах и в ближайшее время начнутся клинические испытания.

16 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции, пишет «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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